L’amministrazione comunale e la Pro Loco di Barcellona nel comitato organizzatore regionale per il centenario della nascita del poeta Bartolo Cattafi

Ci sono tre delegati della città del Longano nel comitato organizzatore istituito dalla Regione per la celebrazione del primo centenario della nascita del poeta barcellonese Bartolo Cattafi, che cadrà il 6 luglio 2022. Si tratta del primo cittadino di Barcellona Pozzo di Gotto Pinuccio Calabrò, del critico d’arte Andrea Italiano, delegato della Pro Loco Manganaro, e di Gino Trapani, già Presidente del Comitato organizzatore premio Bartolo Cattafi, nonchè presidente onorario della stessa Pro Loco barcellonese.

Il comitato organizzatore, istituito con un decreto dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, si occuperà di predisporre un calendario di iniziative e di eventi, molti dei quali saranno organizzati nella nostra città.

Il Comitato, oltre che dai tre delegati barcellonesi, è composto da Sergio Alessandro, nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, o suo delegato, con funzione di Presidente; Ada De Alessandri Cattafi, rappresentante della famiglia; Diego Bertelli, curatore dell’antologia di tutte le poesie di Bartolo Cattafi, che è stata presentata nella città del Longano nell’aprile 2019 su inziativa della Pro Loco e del Lions Club di Barcellona; Davide Brullo, giornalista culturale, poeta e scrittore; da Caterina Malta, ordinario di Letteratura Italiana presso l’Università degli Studi di Messina; Fulvia Toscano, delegata dall’Assessore per i Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. Le funzioni di Segretario Tesoriere del Comitato sono svolte da Maddalena De Luca, dirigente del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

Il 6 luglio, in occasione del novantesimo anniversario della nascita del poeta, il direttivo della Pro Loco Manganaro ha organizzato il consueto sit in in piazza Duomo davanti al busto del poeta, ricordando alcuni suoi versi celebri.