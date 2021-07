Presentato a Barcellona “Il pesce piccolo. Una storia di virus e segreti”, di Francesco Zambon

Ci sono pesci piccoli che si fanno mangiare dai pesci grossi e pesci piccoli che si riuniscono in enormi banchi per spaventare e allontanare i predatori.

È questo il caso di Francesco Zambon che ha scritto “Il pesce piccolo. Una storia di virus e segreti” (pubblicato recentemente da Feltrinelli) e ha trovato ampia attenzione e sostegno tra cittadini comuni che sanno bene come l’unione faccia la forza.

Zambon è il funzionario dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che, coordinando un rapporto sulla gestione italiana della pandemia da COVID-19 al tempo della prima ondata, scoprì alcuni segreti imbarazzanti per le alte sfere dell’OMS e si ritrovò isolato e attaccato dai suoi. Ma Francesco Zambon non è rimasto da solo, si è rivolto ad un agguerrito avvocato come Vittorio d’Acquarone (nipote di quel consigliere di Vittorio Emanuele III che organizzò gli eventi che portarono alla caduta di Mussolini nel luglio del 1943), soprattutto ha trovato sostegno nel mondo dei social attraverso cui si è costituita l’associazione “Tutti con Francesco Zambon” su iniziativa di Gianni Lo Conti (che nel dicembre del 2020 ha creato un seguitissimo gruppo su Facebook).

Nell’era dei social e di Wikileaks, l’opinione pubblica è più attenta e consapevole e c’è grande attenzione verso quelle grandi organizzazioni e quegli alti dirigenti che appaiono disinteressarsi dei cittadini. Così la vicenda di Zambon ha suscitato l’interesse di tanti, anche a Barcellona Pozzo di Gotto.

Attivamente coinvolta nell’associazione è Carmen Trovato, da sempre attiva nella città del Longano in ambito sociale, che ha invitato Francesco Zambon a Barcellona Pozzo di Gotto per raccontare la sua storia e presentare il suo libro.

L’evento

L’evento si è tenuto nell’auditorium del Parco Maggiore La Rosa, gremito di un pubblico attento e numeroso per quanto consentito dalle norme anti-covid. Accanto a Carmen Trovato, sono stati impegnati nell’organizzazione dell’evento Tania Mendolia, che si è occupata nella comunicazione, Francesco Verri e Francesca Falcone, che hanno curato l’addobbo dell’auditorium con ceramiche ed elementi artistici che mostrassero la sicilianità all’illustre ospite, e la fotografa Andrea Furnari, che si è occupata della grafica e di documentare fotograficamente il tutto.

L’evento è stato realizzato col patrocinio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e l’Amministrazione comunale è stata rappresentata dall’assessore Roberto Molino, che ha portato i saluti del sindaco e della Giunta. Dopo l’intervento dell’assessore Molino, ha preso la parola Carmen Trovato che ha ringraziato chi ha contribuito alla realizzazione del convegno, da Tania Mendolia – che ha inviato centinaia di email a organi di stampa e singoli giornalisti di tutta la regione – agli uffici del Comune di Barcellona, dando poi inizio al dialogo con il protagonista della vicenda, venuto dal Veneto in Sicilia proprio per l’occasione.

Zambon ha raccontato di quando, nel marzo del 2020, al tempo della prima ondata della pandemia, venne nominato “coordinatore delle emergenze del supporto OMS alle regioni italiane” e in tale veste si propose di creare un forum dove tutti i medici italiani che operavano in prima linea potessero confrontarsi e di cercare di trasmettere in tempo reale all’estero la conoscenza che si stava acquisendo in Italia, documentando in modo sistematico quello che stava facendo l’Italia per affrontare la crisi. Zambon ebbe l’opportunità di costituire e coordinare un team di professionisti e di lavorare al fianco di Wim Van Lerberghe, funzionario OMS di grande esperienza e notorietà. L’obiettivo era la redazione e la diffusione del primo rapporto dell’OMS sulla risposta di un paese al COVID, un rapporto indipendente e libero da condizionamenti e pressioni di un ministero della Salute o di sue diramazioni. Nelle 180 pagine del suo libro, pubblicato da Feltrinelli nella collana Serie bianca, Francesco Zambon spiega con grande chiarezza tutte le fasi del suo incarico e tutte le difficoltà in cui si è ritrovato. Il rapporto OMS da lui curato ha avuto tutte le approvazioni necessarie per essere pubblicato, uscì col titolo “An Unprecedented Challenge. Italy’s First Response to COVID-19” (Una sfida senza precedenti. La prima risposta dell’Italia al Covid-19) ma fu subito bloccato e ritirato, addossando ogni responsabilità a Zambon. Il problema è stato che il team guidato dal ricercatore veneto aveva scoperto alcune verità imbarazzanti per le alte sfere della politica italiana e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e, nonostante le pressioni provenienti da funzionari vicinissimi al Direttore generale, Zambon si è rifiutato di modificare il suo lavoro e nascondere gli errori della prima gestione dell’emergenza: dal piano pandemico non aggiornato (redatto nel 2006 e aggiornato nel 2016 solo cambiando la data senza aggiornarne i contenuti, causando una fatale impreparazione di tutti gli operatori sanitari) alla scoperta casuale del paziente zero, dovuta a un medico che fece di sua iniziativa dei controlli non dovuti secondo le indicazioni del ministero della Salute. Secondo una stima dell’ex-generale Pier Paolo Lunelli, grande esperto internazionale in materia di preparazione alle emergenze, con un piano pandemico adeguato e aggiornato (ovvero con direttive precise che tenessero conto delle nuove procedure di tracciamento dei contatti, possibili con le attuali tecnologie, e della necessità di un adeguato stoccaggio di dispositivi di protezione individuale) si sarebbero potute evitare 10.000 vittime (quasi un terzo delle 35.000 morti della prima ondata).

Errori da non fare o quantomeno da non ripetere e non far fare ad altri Stati, per questo Francesco Zambon si era ostinato a conservare queste informazioni nel suo rapporto. Caso volle però che il numero due dell’OMS era stato, su incarico del governo italiano, direttore generale per la Prevenzione in Italia dal 2014 al 2017, proprio nel periodo in cui risulta il mancato (o finto) aggiornamento del piano pandemico. E da questo alto funzionario è partita la guerra contro Zambon, che è stato costretto a dimettersi. Francesco Zambon continua a lottare sia per difendere il suo lavoro all’OMS sia perché auspica una riforma interna dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ancora troppo permeabile ai conflitti di interesse e alle influenze dei governi nazionali. La vicenda è stata oggetto di diverse puntate di Report, il noto programma televisivo di giornalismo investigativo, ed è ampiamente documentata sul web, ma la qualità della scrittura di Francesco Zambon e la ricchezza di informazioni che si trova nel libro suggeriscono la lettura di “Il pesce piccolo. Una storia di virus e segreti”, che ben merita di essere acquistato e letto.