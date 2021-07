La Pro Loco Manganaro partecipa con una mostra d’immagini alla festa nazionale delle Pro Loco

La Pro Loco “A. Manganaro” di Barcellona P.G. (di cui quest’anno ricorre il 60° anniversario della fondazione) aderisce alla la festa delle Pro Loco nazionali, che ricorre domani domenica 11 luglio. L’appuntamento nazionale punta a ricordare il ruolo di difesa del Patrimonio Culturale locale materiale e immateriale della rete nazionale delle Pro Loco, con finalità non solo turistiche, ma anche di divertimento e di memoria storica per i concittadini.

Il direttivo della Pro Loco “A. Manganaro” di Barcellona P.G. per l’occasione allestirà per tutta la giornata, nei portici del Giardino Oasi di Piazza San Sebastiano, una mostra di immagini di quadri, tavole, tele, sculture e documentazioni, che testimoniano la presenza nel territorio sin dal Medioevo della cultura religiosa di origine greca-bizantina. Si tratta di un’interessante esposizione che conferma quanto fosse prevalente un tempo la devozione popolare verso i santi italogreci (Nicola, Andrea. Biagio. etc.), la Madonna del Latte (Galaktotrofousa), la Madonna dell’Itria, Santa Venera e la Madonna del Tindari, che fu irradiata dai monaci basiliani del monastero di Gala, rifondato nel 1105 dalla contessa Adelasia, moglie del Granconte Ruggero, deceduto qualche anno prima.