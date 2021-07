Terme Vigliatore, incidente sulla litoranea. I residenti chiedono un sistema per limitare la velocità delle auto

Un incidente stradale, l’ennesimo, si è verificato sulla litoranea di Marchesana, frazione balneare di Terme Viglistore, all’altezza dell’incrocio con la via Bellini, poco prima dell’ex villaggio Ciappazzi per chi proviene da Messina.

Una Renault, che viaggiava in direzione Palermo, si stava immettendo verso la via Bellini, quando per causa in fase di accertamento si è scontrata quasi frontalmente con una Opel che proveniva dalla direzione opposta di marcia. L’impatto è stato violento, come conferma l’apertura degli airbag di entrambe le macchine. I due conducenti sono stati soccorsi dall’ambulanza del 118 di Milazzo ed in via precauzionale sono stati trasportati all’ospedale Fogliani del centro mamertino.

L’incidente, che si è verificato intorno alle 14, ha riportato in primo piano il problema della viabilità in un tratto della litoranea dove già in passato si sono verificati incidenti anche gravi, il più delle volte legati all’alta velocità. Il lungomare in quella zona subisce un restringimento ed una leggera curva all’altezza della saia diventa una trappola per gli automobilisti che l’affrontano con un’eccessiva velocità. I residenti, molti dei quali vivono nelle abitazione durante tutto l’anno, chiedono che vengano adottate soluzioni per rallentare l’andatura dei mezzi in transito, con la sistemazione di dossi o altri strumenti idonei a limitare la velocità di chi percorre la litoranea.