Barcellona, il Club Radio Cb ha monitorato gli idranti presenti sul territorio comunale

L’associazione di Protezione Civile “Club Radio C.B.” nei giorni scorsi ha provveduto alla mappatura e verifica di tutti gli idranti presenti sul territorio comunale .

Nel corso degli anni, durante l’attività antincendio garantita dall’associazione, hanno notato come per cause diverse, atti vandalici o semplice usura, alcune bocche antincendio non potessero essere utilizzate per supportare l’azione dei vigili del fuoco, del corpo forestale e degli stessi volontari della Protezione Civile. “Il problema – sottolinea il presidente Marco Anastasi – si nota solo quando l’incendio è scoppiato e si ha la necessità di reperire acqua per il rifornimento delle varie autobotti. Da questo è nata l’idea di agire in maniera preventiva ed effettuare un controllo del funzionamento di tutta la rete antincendio comunale, supportati dall’aiuto dei ragazzi del Servizio Civile”.

Gli idranti censiti sono stati ventisei e per ognuno di essi sono stati rilevati i valori di pressione e le coordinate geografiche che, riportati su mappa e condivise con gli uffici comunali, VVF e CRFS, si rileveranno di notevole importanza in caso di eventuali emergenze sul territorio. L’attività si è limitata in questa prima fase agli idranti a colonna, escludendo quelli sottosuolo.

L’associazione “Club Radio C.B.” è pronta a fornire il proprio supporto in caso di eventuali incendi con oltre trenta persone formate ed addestrate e quattro mezzi (due pickup e due camion).

Il personale è reperibile H24 e collabora con il Dipartimento Regionale della Protezione Civile nelle attività della “Campagna AIB 2021” con soccorso, pattugliamento e monitoraggio delle aree a rischio.