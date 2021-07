Oliveri intitola una piazza ad Adolfo Parmaliana

È stata una cerimonia toccante quella che si è svolta domenica 4 luglio a Oliveri, alla presenza dei familiari, amici e collaboratori di Adolfo Parmaliana, accademico, scienziato e politico.

Si tratta di un percorso iniziato nel 2018, quando il Movimento Cirano ha promosso l’iniziativa attraverso una raccolta di firme.

Ma è stato solo nel 2019, con l insediamento dell amministrazione Iarrera e la nomina della nuova commissione comunale alla toponomastica, che l’iter ha avuto inizio. Si è trattato, infatti, come ha sottolineato il primo cittadino della prima iniziativa intrapresa.

“Ci sono delle persone che nascono non per sé stesse, ma per essere condivise, progettate con uno scopo talmente grande, che talvolta è più importante della propria stessa esistenza. Da quel gesto nasce un faro che illumina la strada oscura del malaffare e della concussione”, prosegue il primo cittadino.

Numerose le testimonianze dei presenti, fra cui l’amico fraterno, Mario Valenti, dell’Associazione ciclistica Terme, la Dott.ssa Nadia Furnari dell associazione Rita Atria e la dott.ssa Beatrice Torre, membro della Commissione alla toponomastica e del Movimento Cirano. Commosso il ricordo dell’ultima allieva di Adolfo, la Prof.ssa Espro, del dipartimento di Ingegneria, dell università di Messina. Ha concluso l’avvocato Mariella Cicero, ricordando la vicenda giuridica che ha soffocato il compianto Professore.

Con la voce spezzata dall’emozione, Cettina Parmaliana, vedova del prof. ha ringraziato gli intervenuti, l’amministrazione comunale, e il sindaco che “ha avuto il coraggio e la tenacia di intitolare quest area ad Adolfo”.