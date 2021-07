“Mio fratello è un gigante”, domani Luigi Mastroianni incontra il pubblico a Barcellona

“E’ dai “piccoli lettori” di Barcellona P.G. che occorre partire ed investire”. – così l’Assessore alla cultura Viviana Dottore.

Giorno 8 Luglio alle ore 19:30 presso i Giardini dell’Oasi di Barcellona Pozzo di Gotto, Luigi Mastroianni, nato a Caltagirone nel 1995, volto noto del piccolo schermo per aver partecipato a programmi televisivi molto popolari, presenterà il suo libro d’esordio dal titolo ”Mio fratello è un gigante”.

Un omaggio al fratello minore Salvo con sindrome di Down. L’intero libro è una lunga lettera d’amore per il fratello. Perché Salvo è la persona che ha cambiato tutto nella vita di Luigi.

Un libro che è un inno alla vita, al coraggio e all’amore fraterno. “Perché se c’è una cosa che Salvo e Luigi hanno imparato, è che bisogna essere in due per fare un fratello”.

Gli ingressi, in ossequio alle norme anti covid, saranno contingentati e per tale motivo è preferibile la prenotazione tramite i canali social della libreria Mondadori sita in Barcellona P.G. di via Umberto I.

“Ringrazio – ha aggiunto l’avv. Dottore – la responsabile della Mondadori Angelica Furnari per avermi aiutata e sostenuta in questa idea e soprattutto per aver fatto si che si realizzasse”.