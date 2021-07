Il Questore di Messina Gennaro Capoluongo in visita a Barcellona

Importante presenza ieri mattina a Palazzo Longano.

Accompagnato dal Dirigente del Commissariato di P.S., Dr. Antonio Rugolo, il nuovo Questore di Messina, Dr. Gennaro Capoluongo, ha fatto visita a Barcellona Pozzo di Gotto.

Ad accoglierlo il Sindaco e il Comandante della Polizia Municipale.

Tra i diversi temi affrontati nel corso dell’incontro – aperto e molto cordiale – i più importanti certamente sono stati quelli della sicurezza e della legalità.

La comunità di Barcellona Pozzo di Gotto ha fatto molto negli ultimi decenni per maturare una profonda coscienza civile e una cultura diffusa della legalità e per traghettare da un antico ruolo di osservatore passivo a quello di elemento attivo e di primo piano nella battaglia quotidiana contro l’illegalità.

Per il Questore ed il Sindaco occorre proseguire con costanza su questo percorso, oggi rivolgendo la maggiore attenzione sui temi che ci consegna l’attualità, quali la tutela dell’ambiente e la difesa dei beni comuni e del decoro urbano.

E’ un percorso che non può prescindere da un ulteriore rafforzamento del senso di appartenenza, della coscienza civile e della cultura della legalità, soprattutto tra i giovani.

In questa direzione resta preminente – sia per il Questore che per il Sindaco – il ruolo che hanno svolto e che devono continuare a svolgere gli attori principali della società civile e le agenzie educative, la scuola prima di ogni altra.

Nel salutarsi, entrambi i rappresentanti istituzionali hanno ribadito l’impegno per una forte e sinergica collaborazione mirata a rafforzare l’attività di contrasto dell’illegalità, in special modo nel settore della tutela dei beni comuni e del decoro del territorio, a difesa della civile convivenza e della qualità della vita urbana.

