Barcellona, Salvatore Miano è il presidente del Rotary per l’anno 2021-2022

La splendida cornice di Villa Laura a Rodì Milici ha ospitato la tradizionale cerimonia del “passaggio di Campana” del Rotary Club di Barcellona Pozzo di Gotto.

Nell’incarico di presidente, il Dott. Salvatore Emanuele Miano succede all’Avvocato Francesco Giunta

La cerimonia suggella, come ogni anno, non è stata solo un passaggio di consegne, ma anche la festa di tutto il club. E’ stato infatti un passaggio all’insegna della continuità, perchè cambiano le persone, i ruoli, ma restano i valori di sempre, quelli dell’amicizia, per dirla in inglese della “Fellowship”, quelli dell’etica professionale e soprattutto quello del servizio, verso il territorio e verso la collettività, di cui il club fa parte integrante.

La Ruota, simbolo del Rotary significa proprio questo un susseguirsi mai immobile di ruoli centrali, necessari, volti all’azione e al servizio di un benessere più grande.

Sono stati presenti le autorità Rotariane, Past president, autorità Rotaractiane, presidenti di altri club ospiti, di altri club service come i Lions e la Fidapa.

Non sono mancati i saluti anche del Sindaco della città di Barcellona Pozzo di Gotto, l’Avv. Pinuccio Calabrò, che ha rinnovato l’amicizia tra la città del Longano e il Rotary Club che ne porta il nome, ricordando i progetti svolti, ma soprattutto quelli che sono in cantiere, in cui il Rotary sarà protagonista nel regalare alla città nuove opportunità di accrescimento culturale e di bellezza.

Il cerimoniale, dopo gli inni, la lettura della preghiera e il tocco di campana, è iniziato sempre con l’intervento del Presidente uscente, Francesco Giunta, che oltre a ringraziare i soci che hanno collaborato, ha avuto modo di raccontare il suo anno di servizio e le attività svolte, con gli obiettivi raggiunti.

Il past President Giunta ha ricordato gli interventi di solidarietà per famiglie in difficoltà, passando per la sensibilizzazione all’uso dell’acqua e alla donazione ad una scuola di un purificatore di acqua potabile. E’ stato donato un defibrillatore all’oratorio salesiano, ma anche due importanti laboratori multidisciplinari al Lssa Itis Copernico di Barcellona, oltre ad un importante intervento di formazione medico-scientifica, dedicata agli studenti, e un contributo fattivo alla Rotary Foundation.

Il passaggio del collare è stato ricco di emozionante per tutti. Il nuovo Presidente Miano ha rinnovato i ringraziamenti al Presidente Giunta da parte di tutto il club, ed ha raccontato come i rotariani di tutti il mondo in qualche maniera possano riconoscersi: “I valori rotariani sono universali – ha ricordato – e le caratteristiche che servono per incarnare quel ruolo sono comuni a tutti i rotariani: lo spirito di servizio, l’etica nella professione, la voglia di mettersi in gioco nell’essere utile alla propria collettività”.

Il “Rotary non fa beneficienza, ma rimuove le cause che ne creano la necessità”, la citazione delle intenzioni programmatiche del fondatore Paul Harris, insieme a “Service above Self” (servizio al di sopra di se stessi) sono stati gli elementi fondanti di questa organizzazione ed hanno permeano il discorso programmatico del Presidente, il quale cita poi i progetti futuri del club, nei campi dell’ambiente, della crescita sociale, dell’alfabetizzazione, della consapevolezza delle origini e dell’integrazione multiculturale.

Il nuovo direttivo sarà composto dal Vice Presidente Attilio Liga, Presidente Eletto Concetto Li Mura, Segretario Filippo Munafò, co-Segretario Salvo Scarpaci, Tesoriere Michelangelo Bellinvia, co-Tesoriere Domenico Calamoneri, prefetto Nicolò Mazzeo, co-Prefetto Luigi De Luca, consiglieri Tonino Bucolo, Erina Calvaruso, Cettina Ginebri, Carmelo Ravidà. Presidente di Commissione del Comitato dei Past President Andrea Ravidà, dell’effettivo Nino Ravidà, delle Relazioni Pubbliche del Club Salvatore Scarpaci, dell’Amministrazione del Club Paolo Maggio, dei Progetti di Club Filippo Munafò, della Fondazione Rotary Corrado Rosina, dei rapporti con il Rotaract Nicolò Mazzeo.