Covid, cinque positivi alla variante Delta: tre a Barcellona, uno a Terme Vigliatore ed uno a Piraino

I laboratori del Policlinico di Messina hanno sequenziato 5 casi di positivi alla variante Delta del Covid-19. Sul totale provinciale di 19 nuovi casi, quattro sarebbero stati individuati nel distretto di Barcellona ed uno in quello di Piraino.

Tre sarebbero i componenti dello stesso nucleo familiare di Barcellona, uno di Terme Vigliatore ed uno nel comprensorio di Piraino. Le condizioni dei positivi non destano preoccupazione, ma dovranno rimanere in isolamento fino alla completa negativizzazione. E’ stato, inoltre, avviato il tracciamento dei contatti stretti dei positivi per bloccarne sul nascere la diffusione.