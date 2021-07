Violazione dell’obbligo dei domiciliari, due arresti tra Terme Vigliatore e Furnari

I Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno eseguito due provvedimenti cautelari, disposti dall’Autorità Giudiziaria, con l’arresto di due persone tra Terme Vigliatore e Furnari.

I Carabinieri della Stazione di Terme Vigliatore hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nei confronti di un 28enne barcellonese A.M., già sottoposto agli arresti domiciliari. Alla base del provvedimento ci sarebbero le reiterate violazioni delle prescrizioni imposte dalla misura cui l’arrestato era sottoposto. I militari dell’Arma hanno segnalato i comportamenti tenuti dal giovane all’Autorità Giudiziaria ed il Tribunale, accogliendo la richiesta di aggravamento avanzata dal Pubblico Ministero, ha disposto la custodia cautelare in carcere. Il 28enne è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.

I Carabinieri della Stazione di Furnari, sempre in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno arrestato il 26enne barcellonese M.C., anch’egli sottoposto agli arresti domiciliari. I militari dell’Arma, anche in questo caso, hanno segnalato le violazione all’Autorità Giudiziaria ed il Tribunale, su richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto l’aggravamento della misura a cui era sottoposto il giovane, con la custodia cautelare in carcere. Il 26enneè stato trasferito presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi.