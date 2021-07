Prendere forma la rete della solidarietà, firmati i protocolli di intesa con l’ass. Pane Quotidiano OdV

Sono stati firmati i Protocolli di intesa che regolano i rapporti fra l’Associazione Il Pane Quotidiano OdV e gli Enti caritatevoli della città del Longano.

E’ iniziato così il percorso comune che porterà la stessa associazione, la Parrocchia Santa Maria Assunta, l’Oratorio Salesiano San Michele Arcangelo, l’Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice, la Parrocchia San Giovanni Paolo II – Portosalvo, la Croce Rossa Italiana Comitato di Barcellona P.G. , l’Associazione Club Radio CB – Protezione Civile Barcellona P.G. e l’Associazione “La Casa di Francesco OdV” Barcellona P.G per dare risposte concrete ai bisogni della comunità barcellonese. Gli stessi enti collaborano fattivamente da anni nel servizio della distribuzione dei prodotti del Fondo di Aiuto agli Indigenti attraverso la rete del Banco Alimentare della Sicilia, con l’associazione “Il Pane Quotidiano OdV” impegnata nell’importante ruolo di coordinamento organizzativo.

La Rete di solidarietà punta a ricercare soluzioni per aumentare la quantità dei prodotti, prevalentemente alimentari, per poter far fronte alla crescente domanda di aiuto proveniente dai territori in cui si opera, dov’è cresciuta la platea delle famiglie assistite. Saranno così stipulati accordi con gli operatori economici della Grande Distribuzione Organizzata e dei settori affini. Nel suo statuto l’associazione “Il Pane Quotidiano OdV” prevede tra l’altro di raccogliere o ricevere:

eccedenze alimentari degli operatori del settore alimentare come definiti dall’art.2 comma 1 lettera a) della legge 19 agosto 2016 n.166

alimenti non consumati nei servizi di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità; ù

prodotti alimentari, idonei al consumo umano, e altri prodotti che siano stati confiscati dalle Autorità preposte

I prodotti raccolti o ricevuti verranno ridistribuiti a titolo gratuito ad altre Associazioni di volontariato, Enti pubblici o di interesse pubblico o privati o religiosi, comunque senza fini di lucro, che si occupano di assistenza e di aiuto ai poveri, agli emarginati e, in generale, a persone in stato di bisogno sul territorio italiano. Sarà sufficiente stipulare convenzioni o accordi di collaborazione per la valorizzazione sinergica delle comuni esperienze umane e per favorire lo sviluppo del lavoro in rete tra le varie componenti del panorama sociale.

“Primo obiettivo della Rete – afferma il presidente Antonio Raimondo – sarà quello di dotarsi di una piattaforma anagrafica unica che raccolga tutti i nuclei familiari assistiti del territorio. Il progetto è già in fase di test e l’operatività sarà rilasciata entro qualche settimana a tutti gli Enti. Un primo passo fondamentale per mettere ordine e disporre di uno strumento indispensabile per la gestione delle attività di sostegno a favore delle famiglie indigenti”.

Altri importanti progetti sono già allo studio e saranno presentati una volta definiti e approvati dagli Enti interessati. La Rete della Solidarietà inizia così a prendere forma. “La porta – aggiunge Raimondo – è aperta a tutti coloro i quali intendano mettersi a servizio della Comunità, perché soltanto attraverso una Rete di Servizio ampia e, soprattutto, fattiva si possono assistere dignitosamente le famiglie bisognose del nostro territorio“.