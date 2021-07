Le terre del Longano, polo della tradizione religiosa basiliana

Il 2 luglio ricorre la festa della Madonna delle Grazie, compatrona della città di Barcellona Pozzo di Gotto.

Un tempo lo stesso giorno si celebrava la festa della Madonna del latte (Galaktotrophousa), che nel medioevo era venerata nel monastero basiliano di Gala e in tutto il comprensorio.

Alessandro Manganaro, insigne grecista, si è lamentato più volte della perdita della memoria storica di tale devozione, insieme alla costatazione che manca in molti di noi la conoscenza delle nostre radici greche, che nel tempo si sono meticciate con altre culture. E oggi purtroppo non abbiamo saputo evitare lo stato di abbandono in cui sono ridotti i tre monumenti di origine basiliana (a Gala, a S. Venera e in contrada Fai alle spalle della chiesa dell’Immacolata), i quali – insieme a quadri e statue di santi italogreci, custoditi in varie chiese – sono muti testimoni della cultura religiosa greca basiliana, che per vari secoli è stata predominante nella popolazione delle terre del Longano.

Questi culti risalgono all’epoca bizantina, quando monaci basiliani si insediarono nelle colline e nella piana tra Mylae e Tyndaris, le due città greche che avevano ellenizzato il nostro comprensorio già in epoca preromana.

Nelle terre del Longano, come in tutta la Sicilia nordorientale, in cui la popolazione era in maggioranza greca, si celebrò in rito greco fino al XVI secolo.

E ancora oggi, spesso senza saperlo, si continuano a dare ai figli i nomi di Santi italogreci, i quali sono oggetto di sincera devozione in tutto il meridione, come ha scritto padre Alessio Mandanikiotis, jeromonaco ortodosso dell’Eremo di S. Lucia del Mela.

I Basiliani di Gala – oltre la devozione alla Galaktotrophousa, alla Kekaritomene (Madonna delle Grazie) e all’Odegitria – diffusero i culti di diversi santi, che vengono festeggiati nei quartieri e villaggi della nostra città ancora oggi: Antonio Abate (17 gennaio), Biagio (3 febbraio), Cristoforo (25 luglio), Venera Paraskeve, (26 luglio), Cosma e Damiano (26 settembre), Caterina d’Alessandria (25 novembre), Andrea (30 novembre), Nicola (6 dicembre).

Inoltre gli studiosi – tra i quali Daniele Macris della Comunità ellenica dello Stretto – hanno appurato che, oltre i nomi, anche molti cognomi dei nostri concittadini (più di un centinaio) sono di origine greca.

Provenienti dall’antico monastero di Gala – oltre il coperchio di un sarcofago nella chiesa dei Basiliani – rimangono solo due pregevoli testimonianze basiliane, custodite nella Basilica, e cioè l’olio su tavola del tardo quattrocento, raffigurante S. Basilio (o S. Nicola) benedicente (esempio di pittura bizantineggiante, con fondo oro stampigliato con segni lineari, il volto del Santo di colore scuro e il mantello rosso) e il Crocefisso in legno (esposto davanti all’altare maggiore), con gli occhi aperti e il corpo che sembra sia pronto ad elevarsi al cielo, nonostante i suoi due piedi – non incrociati, ma separati, come è consuetudine della tradizione orientale – siano inchiodati con due borchie d’argento.

I monaci greci di Sicilia con il loro esempio infusero nell’anima del popolo siciliano l’abitudine a vivere in solitudine, in atteggiamento meditativo e contemplativo di tensione verso l’invisibile, che era tipico dell’ascetismo basiliano, il quale era aperto alla carità e alla solidarietà verso i deboli e le minoranze, agli studi e alla laboriosità. Essi gestivano vasti territori e sollecitavano nella popolazione lo spirito di iniziativa nei lavori quotidiani e nell’economia rurale.

Rivivere l’ideale basiliano di vita religiosa e civile significa oggi riappropriarsi di valori, che sono stati dei nostri antenati, e contribuire al comune intento di un vero e autentico ecumenismo cristiano, come auspica Papa Francesco, per il quale il vero cristiano – al di là delle diverse consuetudini di riti latini, ortodossi, o protestanti – desidera diffondere la parola di Cristo, aprendosi al prossimo e condannando – soprattutto in tempi di crisi pandemica – ogni forma di tracotanza (dettata da paura, odio o egoismo individuale o patriottico), che i greci chiamavano ubris, a cui contrapponevano come valore assoluto l’ospitalità e il senso della misura.

ICONOGRAFIA DELLA MATERNITA’

Nell’iconografia greca la Madonna del latte è raffigurata mentre allatta il Bambino. Dopo il concilio di Trento la Controriforma nel 1563 proibì l’esposizione del seno e alla Madonna del latte fu preferita la Madonna delle Grazie. Tuttavia in Sicilia rispetto alle direttive del Papato si mantenne una certa autonomia, che era motivata da una visione del mondo diversa e vicina alla ortodossia orientale.

Nella visione basiliana prevaleva la concezione umana della Madonna, legata alla sua funzione di Madre di Cristo e dell’Addolorata, più che al ruolo dell’Assunta in cielo, intermediaria presso Dio per la salvezza dei fedeli.

Per il popolo barcelgottese, come per gran parte di quello siciliano, essere donna significa essere madre e allattare è l’atto che dimostra di avere la propensione a nutrire e proteggere i figli, a soccorrerli dalle paure e dalle incertezze, trasmettere alla famiglia la passione per la verità e la giustizia. L’amore materno si manifesta sempre nella cura di prevenire l’imprevisto, aiutare a creare legami, suscitare vocazioni, evitare che la vita scivoli nell’abisso del non senso.

Non a caso “Monstra te esse Matrem” campeggia sulla facciata della Chiesa dell’Immacolata, che è nata nel XVIII secolo, quando i monaci di Gala si preparavano a trasferirsi a Barcellona. Furono i basiliani a far incastonare intorno all’altare il coro presbiteriale in legno dell’Immacolata (ancora oggi ben conservato), in cui è intagliato il simbolo basiliano della colonna in fiamme. Purtroppo è andata perduta la tavola originale della Galaktotrophousa, ricoperta da un mantra d’argento, che si tramandava fosse stata portata a Gala all’epoca della iconoclastia.

In varie chiese del comprensorio della piana si conservano diversi dipinti, in cui – contrariamente alle direttive della Controriforma e della Inquisizione spagnola – la Madonna continuò ad essere raffigurata con in braccio il Bambino pronto a succhiare il latte, anche se viene denominata Madonna delle Grazie e lo stile naturalmente è diverso da quello bizantineggiate dei secoli precedenti.

Con il seno scoperto la Madre di Cristo è dipinta nell’olio su tavola (mq. 2,28 x 1,68) di Cesare Di Napoli, datato 1585 e proveniente dalla chiesa dei Basiliani. Il quadro ricorda la Madonna del cardellino di Raffaello, ma i modi della pittura sono tardopolidoreschi e guinacceschi. Alla destra della Madonna c’è san Giorgio (o l’Arcangelo Michele) che sovrasta il diavolo; alla sua sinistra S. Basilio. La tavola fu restaurata dal Comune negli anni settanta del secolo scorso e da allora si conserva nella stanza del sindaco.

La Madonna è raffigurata nell’atto di allattare il Bambino anche in una tela (di autore ignoto, della fine del XVII o inizi del XVIII secolo), che si conserva nella chiesa di S. Venera del Piano.

Nel catino absidale della Basilica (proveniente dalla vecchia chiesa di San Sebastiano) è collocato un quadro – olio su tela – con analoghi atteggiamenti della Madonna e del Bambino, alla presenza di San Biagio e dei volti dei dodici apostoli (il dipinto, realizzato verso la fine del XVIII secolo, è stato attribuito da Andrea Italiano a Giuseppe Russo). Anche in una piccola tavola che si conserva in canonica la Madonna è dipinta con il seno scoperto.

Nel comprensorio e in tutta la Sicilia i quadri in cui è raffigurato l’allattamento sono molti: ad esempio a Castroreale, nella chiesa S. Maria degli Angeli, adibita a pinacoteca, a Protonotaro nella chiesa di Santa Domenica, nella chiesa della Madonna delle Grazie a Mazzarrà S. Andrea, che fu sede di un convento basiliano.

Altre immagini della Madonna delle Grazie sono senza il particolare dell’allattamento, come nella statua in legno che si venera nella Basilica, proveniente dalla chiesa a lei dedicata in via Umberto I°, o nella Madonna delle Grazie di Centineo. Un quadro della Madonna delle Grazie si trova nella chiesetta della frazione di Acquacalda.

Origini bizantine ha anche la venerazione verso la Madonna dell’Odeghitria (dell’Itria, o del Buon Cammino) – oggi patrona della Sicilia, ricordata dalla liturgia il martedì che segue la domenica di Pentecoste e festeggiata spesso la terza domenica di agosto. A Barcellona Pozzo di Gotto è raffigurata in quattro quadri, custoditi in quattro chiese della città, in cui la Madonna e il Bambino sono sorretti da due monaci in cammino dall’oriente verso la nostra terra, con sullo sfondo un paesaggio marino.

















Le quattro opere si trovano nelle chiese di quartieri e frazioni distanti fra loro, a conferma che l’influenza bizantina era predominante in tutto il territorio:

– tempera su tavola, autore Gian Domenico Quagliata, 1601, nella chiesa della Visitazione, a Centineo;

– olio su tela, autore Giuseppe Bonfiglio, 1613, restaurata di recente nella chiesa di Gala;

– olio su tela, autore Filippo Iannelli, 1656, nella chiesa del convento di S. Antonio di Padova, a S Antonino);

– olio su tela, attribuito a Filippo Iannelli (XVII secolo), che, accanto ai due monaci basiliani, ha dipinto i Santi orientali Cosma e Damiano, nella chiesa di Gesù e Maria, a Pozzo di Gotto.

In una quinta chiesa dell’Itria del quartiere Panteini, abbattuta e ricostruita nella seconda metà del secolo scorso, si conserva il quadro della Madonna del consiglio.

Una conferma della prevalenza della cultura religiosa greca basiliana nel territorio fino al XVI secolo è data dal fatto che patrono di Barsalona (allora piccolo casale di Castroreale) era S. Nicola, vescovo greco di Myra, capitale della Lidia, uno dei più illustri santi della chiesa orientale. Sepolto a Myra a metà del IV secolo, le sue reliquie, in occasione dell’invasione turca, furono trasportate a Bari.

La chiesa di Roma e la Santa Inquisizione spagnola, che nel corso dei secoli operarono per un progressivo accantonamento della devozione dei fedeli verso i Santi greci, favorirono la sostituzione del patrono di Barcellona S. Nicola con S. Sebastiano, il Santo di Narbona, che già da un paio di secoli era venerato nel territorio, perché invocato come guaritore dalle pestilenze. A lui – dopo la pestilenza del 1575 – fu dedicata la chiesa madre, costruita tra la fine del XVI° e l’inizio del XVII° secolo. S. Nicola è raffigurato sulla parete esterna lato monte della nuova chiesa di San Sebastiano, costruita nel 1936 per merito dell’arcivescovo Monsignor Angelo Paino.