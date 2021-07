Il consiglio comunale approva la mozione per intitolare il ponte di Calderà all’ex sindaco Roberto Materia

Il consiglio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha approvato la mozione presentata della consigliera Melangela Scolaro, che impegna l’amministrazione comunale ad avviare le procedure per l’intitolazione del ponte di Calderà all’ex sindaco Roberto Materia, recentemente scomparso dopo aver lottato contro un grave malattia.

” Una sentita e commossa seduta di Consiglio comunale – ha commentato la Scolaro – ha fatto emergere in modo incontrovertibile il dato di un Sindaco, Roberto Materia, che ha esercitato la propria funzione fino in fondo, senza mai sfuggire alle proprie responsabilità, con abnegazione e presenza assidua, pur nella logorante e devastante malattia che ha contrassegnato l’ultimo anno del mandato. Roberto Materia non si è sottratto all’impegno fino alla fine, mosso da un senso del ruolo, del dovere e della dignità, che fa onore alla politica”.

La Scolaro ha sottolineato nella sua riflessione l’appoggio dell’opposizione consiliare alla sua proposta: “Gli interventi dei consiglieri comunali, che nei cinque anni di mandato dell’amministrazione Materia non hanno fatto sconti, hanno confermato come anche gli scontri, quasi sempre molto accesi e duri, mai il Sindaco Roberto Materia fece scadere il livello del dibattito dal piano politico a quello personale, nè mai tentò di silenziare gli oppositori, nella piena consapevolezza del naturale, doveroso e legittimo ruolo che l’alternativa politica è chiamata a svolgere”.

L’intitolazione del Ponte di Caldera’ a Roberto Materia, opera da lui fortemente e tenacemente voluta, secondo la Scolaro, assumerà un ulteriore importante significato trasversale: “Farà riconoscere il valore onorifico all’impegno politico, con i sacrifici, i pesi e le perdite che esso spesso comporta, e potrà spingere le nuove generazioni ad una sempre maggiore partecipazione alla vita pubblica del Paese”.