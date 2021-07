Barcellona piange per l’improvvisa scomparsa dell’ex cancelliere Totuccio Calabrese

Un infarto ha strappato all’affetto dei suoi cari e di tanti amici l’ex cancelliere della sezione fallimentare del tribunale di Barcellona, Salvatore “Totuccio” Calabrese.

L’ex funzionario, 69 anni, è stato colpito da arresto cardiaco, mentre si trovava alla guida dalla sua auto in via Marconi, nella tarda serata di oggi. Il mezzo senza controllo ha investito un’auto che lo precedeva ed ha concluso la sua corsa contro un altro mezzo in sosta. A nulla sono serviti i soccorsi del 118, i cui medici hanno solo potuto constatare il decesso.

La notizia si è diffusa in pochi minuti e sono già numerosi gli attestati di stima pubblicati sui social da chi lo ha conosciuto ed apprezzato, non solo sul posto di lavoro. Pilastro della cancelleria del tribunale, dove era impegnato fino alla pensione nella sezione fallimentare, Totuccio Calabrese ha vissuto intensamente la città ed era facile trovarlo in piazza Duomo insieme agli amici di sempre, per parlare soprattutto di basket, una passione vissuta intensamente fino dai primi passi della scalata della Cestistica Barcellona. Totuccio Calabrese era sempre in prima linea, sia in casa sia in trasferta, e non ha mai fatto distinzione tra la serie A e la serie C, tra le vittorie e le sconfitte, legato com’era ai colori giallorossi.

Si tratta di un dramma inatteso, con un dolore che tocca la città e non solo i suoi familiari, a cui la redazione di 24live rivolge le sentite condoglianze.