Diffamazione su facebook e minacce, assolta giovane donna di Lipari

Il Giudice Monocratico del Tribunale di Lipari, Dr.ssa Noemi Genovese, ha assolto una giovane donna dai reati di diffamazione a mezzo Facebook e minacce .

La donna, difesa dall’ avv. Alessandro Imbruglia, attraverso un post sul social Facebook a corredo di una foto che ritraeva un’esibizione canora della persona offesa, aveva espresso commenti pungenti ritenuti offensivi della sua reputazione attribuendogli la paternità di una grave aggressione posta in essere con l’uso di una spranga di ferro ai danni di un congiunto della donna .

Il post era stato poi colorito con altre veementi frasi rispetto alle quali a carico della donna era stato ipotizzato anche il reato di minaccia grave in aggiunta a quello di diffamazione .

Il post aveva ricevuto adesioni e commenti ma nonostante le accuse di reato le affermazioni della donna sono state giudicate attinenti alla verità dei fatti . Prima del post incriminato infatti c’era stato un antefatto, e cioè una grave aggressione in danno del fratello della donna dalla quale è scaturito un processo penale che vede quale imputato proprio la vittima della diffamazione .

Sicchè in accoglimento dei rilievi difensivi del legale Avv. Alessandro Imbruglia la donna è stata assolta perché il fatto non costituisce reato mentre in relazione al contestato reato di minaccia la donna è stata assolta perché il fatto non sussiste.