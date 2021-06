Viagrande, scarcerato milazzese sorpreso con addosso con 200 grammi di marijuana

Il gip del tribunale di Catania ha convalidata l’arresto del milazzese S.G., 49 anni, che deve rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, nello specifico marijuana per un peso complessivo pari a grammi 214 circa. L’uomo era stato fermato il 26 giugno scorso a Viagrande, in provincia di Catania, dai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Acireale. I militari erano interventi dopo una chiamata alla centrale che segnalava la presenza di un individua sospetto nei presso dello sportello bancomat di un ufficio postale del centro etneo. Durante l’identificazione da parte dei carabinieri, il nervosismo manifestato dall’uomo aveva indotto gli stessi militari dell’Arma ad effettuare una perquisizione personale che consentiva di appurare come avesse con sé, occultata sotto la maglietta una busta in plastica contenente al suo interno un involucro in plastica con grammi 214 di marijuana nonché, sempre addosso alla sua persona, la somma di 340 euro in banconote di vario taglio. A nulla sono serviti i tentativi di giustificare il possesso dalla busta ed è così scattato l’arresto.

Durante l’udienza di convalida, l’uomo, difeso all’avvocato Gaetano Pino, ha dichiarato di avere acquistato la sostanza stupefacente per esclusivo consumo personale, costituendosi una “scorta”, in quanto tossicodipendente e affetto da grave depressione, tanto da essere in carico al D.S.M. di Milazzo. Il giudice ha così disposto il sequestro della droga e la scarcerazione con obbligo di firma per il 49enne milazzese, a carico del quale ci sono precedenti per reati contro il patrimonio.