Tommaso Pino sul parere legale per il ponte di Calderà: “Tempo perso e risorse pubbliche sprecate”

Il consigliere comunale Tommaso Pino, che si è autosospesa dal gruppo di Forza Italia, interviene sulla notizia della richiesta di un parere legale sulla procedura di approvazione della perizia di variante relativa al nuovo ponte di Calderà.

“Ho appreso con sorpresa – afferma Pino – che la perizia di variante e suppletiva per la realizzazione del nuovo ponte di Calderà giace sulle scrivanie di Palazzo Longano da quasi due mesi, dall’ 11.05.2021. In quella data la stessa perizia è stata trasmessa dal RUP della città metropolitana di Messina al Comune di Barcellona P.G. per la sua normale approvazione da parte della stazione appaltante. Il ritardo nella sua approvazione ovviamente porterà ad un ritardo nella fine dei lavori e dunque nella consegna dell’opera. Ma cosa ancora più preoccupante è il fatto che per l’approvazione della perizia di variante, l’amministrazione comunale abbia chiesto addirittura un parere legale a ben due avvocati impiegando risorse per ben 10.213,84 euro”.

“Tutto ciò appare quantomeno paradossale – continua Tommaso Pino – in quanto per l’approvazione della perizia di variante sarebbe bastato assumersi le proprie responsabilità (responsabilità per le quali si è stati eletti) e soprattutto applicare semplicemente la legge ed in particolare l’art. 106 comma 14 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tutto ciò trova riscontro nel parere fornito dai due legali che confermano di fatto che il quesito posto andava risolto semplicemente applicando la legge e quanto stabilito dal D.Lgs. 50/16. Si sarebbe dunque potuta approvare la perizia di variante immediatamente con un duplice risultato: guadagnare due mesi di tempo e soprattutto risparmiare 10.213,84 € di risorse pubbliche”.

Si tratta di dichiarazioni dell’ex assessore ai lavori pubblici, che non passeranno inosservate. In merito a questa vicenda, restiamo pronti a riferire la posizione del sindaco Pinuccio Calabrò.