Il nuovo tecnico Peppe Alizzi: “L’Igea nelle mani degli igeani. Ho chiesto giocatori motivati dalla maglia che indossano”

L’Igea 1946 ha svoltato verso una marcata “igeanità” nella scelta della guida tecnica della squadra che, nella prossima stagione, sarà chiamata ad affrontare il torneo di Eccellenza. Dopo tanti allenatori arrivati a Barcellona senza aver indossato la casacca giallarossa, l’annuncio del nuovo tecnico Giuseppe Alizzi, per tutti Peppe, ha dato una scossa, anche perchè al fianco di Alizzi ci sarà anche Antonino Panarello, due pilastri della difesa dell’Igea Virtus, nel primo decennio degli anni 2000 quando al squadra militava stabilmente in serie C2.

Peppe Alizzi in campo con la maglia dell’Igea Vrtus al fianco di Fabio Caserta

Giuseppe Alizzi, che ha completato il suo staff con il preparatore dei portieri Antonio Drago, non ha quindi bisogno di presentazione e si è già calato nella nuova avventura alla guida della panchina giallorossa. “Sono felice ed orgoglioso di questa possibilità – afferma Alizzi – e mi assumerò serenamente le responsabilità delle scelte tecniche che saranno assunte nelle prossime settimane. La società mi la dato la libertà di valutazione nella composizione della rosa, che sarà all’altezza del blasone giallorosso. L’unica condizione che ho posto è quella di avere a disposizione giocatori che hanno come primo pensiero l’impegno negli allenamenti e che si inseriscano con convinzione nel nostro progetto tecnico. La puntualità al campo durante la settimana sarà un requisito primario e quindi la consapevolezza che gli altri impegni, anche quelli lavorativi, debbano restare più possibile fuori dalle ore che dedicheremo all’allenamento”.

Il nuovo allenatore ha voluto al suo fianco Antonino Panarello: “Con lui ci conosciamo da una vita ed a lui mi affiderò soprattutto per far crescere i ragazzi. Nelle nostre intenzioni il gruppo sarà composto da 12 under e 12 senior, ma con le cinque sostituzioni sarà necessario poter contare su ragazzi di qualità, che possano tenere il campo con grande naturalezza e temperamento. Non abbiamo fatto nomi sulle conferme ma è chiaro che ci sono alcuni elementi come Lo Monaco, Assenzio, Crifò, Isgrò, Carrello e il capitato Dall’Oglio che vorrei sempre avere a disposizione nella squadra che alleno. Ribadisco che il primo aspetto sia quello di calarsi totalmente nel progetto, garantendo la presenza costante durante gli allenamenti, per creare lo spirito di gruppo, elemento centrale per raggiungere gli obiettivi più importanti”.

Nei prossimi giorni saranno definiti i primi tasselli dell’Igea di Giuseppe Alizzi ed anche i tempi della preparazioni in vista dell’inizio della stagione agonistica, che tutti si augurano venga svolta senza limitazioni ed in un clima di ritrovato ottimismo, con la presenza del pubblico sugli spalti.