La storia dell’arte della profumeria al centro di un incontro organizzato dal Rotary Barcellona

La Storia del Profumo e delle recentissime innovazioni dell’Arte della Profumeria è stata al centro di un’interessate serata organizzata dal Rotary Club Barcellona P.G. presso i locali del “Dop – Bar tipico siciliano”.

Il presidente del club avv. Francesco Giunta, insieme al segretario del club l’arch. Salvatore Scarpaci amministratore di un’azienda locale produttrice di profumi Veressenze srl e titolare del nuovo brand SIKELIA PARFUMS, hanno presentato il profumiere messinese Fulvio Ciccolo, uno dei soli 5 titolari della licenza di profumiere presenti in Italia, conseguita a soli 21 anni, un’eccezione nel settore.

Ciccolo si è formato in Francia presso l’ISIPCA (Institut Supérieur International du Parfum, Cosmétique et arômes alimentaires) come unico italiano nel corso, sponsorizzato da Takasago EPL (Parigi) di cui il membro del CDA Ryōji Noyori, ha vinto il nobel per la chimica nel 2001. Il profumiere siciliano ha poi proseguito la formazione in Germania e oggi, dopo aver girato tutto il mondo, collabora con prestigiose case internazionali, produttrici di profumo.

Persone come lui hanno creato e continuano a creare le fragranze che tutti noi usiamo quotidianamente.

“È stata una fortuna – ha confermato il presidente Francesco Giunta – riuscire a conoscerlo e scoprire che la nostra terra ha dato i natali ad un professionista giovanissimo e già affermato in un campo così elitario e ristretto. Fa soprattutto piacere sapere che Fulvio Ciccolo, dopo aver girato tutto il mondo, ha deciso di ritornare a Messina come sede dei suoi affari, che comunque continueranno a tenerlo impegnato a livello internazionale”.

Durante la serata Francesco Giunta, Salvatore Scarpaci ed il famoso profumiere, oltre a parlare della storia dei profumi, hanno testato con i presenti delle fragranze innovative, delicatamente “eccessive”, molto apprezzate nel mondo arabo. È stato dettagliatamente spiegato il processo di formazione di una fragranza, cioè come dalle note di testa, di cuore e di fondo si giunge al profumo finito. Il lavoro di Ciccolo è documentato sul suo sito web, che riscontra un notevole interesse nell’ambito della divulgazione scientifica sulle molecole odorose ( www.scentspiracy.com )

“È stata una esperienza coinvolgente – ha concluso Giunta – e fuori dalle righe ed è la riprova di quanto il Rotary si prodighi per donare alla nostra comunità, oltre al servizio ed alla beneficienza, anche la cultura e l’ampliamento della conoscenza, nonché per valorizzazione le eccellenze del nostro territorio. Tante volte sembra che il bello sia lontano da noi, ma non è così”.