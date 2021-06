Estate in sicurezza, soccorso natante in panne nello Stretto di Messina

Intervento provvidenziale ieri, intorno alle 14.00, nel tratto di mare antistante il villaggio Sant’Agata a Messina. I poliziotti della Squadra Nautica, impegnati nei servizi predisposti in città e provincia per garantire sicurezza ai cittadini nel periodo estivo, sono intervenuti in soccorso di un natante in panne con a bordo cinque persone.

Gli agenti, a bordo di acquascooter, agganciavano il gommone in avaria per evitare che andasse ad urtare gli scogli e lo trattenevano in sicurezza fino all’arrivo della barca della ditta di noleggio che ripristinava l’anomalia. Il gommone, dopo l’intervento, riprendeva la navigazione.