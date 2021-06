Concretezza ed attenzione: il Lions Club dona tre pluviometri a Barcellona e Castroreale

Il Lions Club Barcellona PG ha dato attuazione concreta allo spirito del motto “We Serve”, che guida l’azione del service internazionale.

Con una sobria cerimonia presso il Comune di Barcellona P.G., i rappresentanti del Lions Club hanno consegnato ai sindaci delle città di Longano e di Castroreale tre stazioni pluviometriche per la raccolta continua dei dati di pioggia per le finalità di protezione civile.

L’installazione dei pluviometri sulle alture del territorio barcellonese e castrense consente di mettere in pratica quanto già indicato nel Piano di Protezione Civile della città. L’impianto consentirà di registrare le altezze di pioggia in modo continuo, al fine di avviare le procedure di pre-allertamento e allertamento da parte del COC in caso di pericolo. Lo scopo dei dispositivi è l’acquisizione dei dati che, con un sistema automatico di messaggistica, possono inviare segnali di allarme al superamento di altezze di pioggia critiche.

I pluviometri verranno, da subito, tarati secondo quanto previsto nel piano, ma va tenuto in mente che i valori limite per l’allertamento previsti dal piano, per le approssimazioni insite nell’approccio di calcolo, non possono essere considerati come “misure corrette” e che, in futuro, andranno verificati sul campo, attraverso un monitoraggio idraulico in grado di correlare le altezze di pioggia alle portate di acqua fluenti negli alvei, per affinare il sistema tutto.

“Con l’installazione dei pluviometri – chiarisce il Presidente del Lions Club, Nino Levita – non viene surrogato il sistema di allerta meteo predisposto dal Dipartimento di Protezione Civile Regionale, ma, fornendo una efficace rispondenza puntuale delle condizioni meteo, la rete di misura costituisce il necessario ausilio che, integrandosi al sistema di allertamento regionale, consente a chi ha potere decisionale e, quindi, a chi ha la funzione di salvaguardare l’incolumità pubblica, di affrontare al meglio le situazioni connesse al rischio idraulico”.

Alla realizzazione del progetto hanno aderito anche i giovani del Leo Club cittadino che, come sottolinea il Presidente Domenico Levita, presente all’evento, cogliendo l’importanza del progetto, hanno generosamente offerto il loro contributo economico.

“Oggi si è concretizzata un’idea – aggiunge il dott. Nino Levita – nata in occasione dell’evento calamitoso occorso nel mese di agosto del 2020. I pluviometri saranno collocati in corrispondenza della testata delle vallate dei corsi idrici al fine di tenere “sotto controllo” il Torrente Longano e il Torrente Idria. E’ certamente auspicabile che questa rete possa essere raffittita ed estesa, oltre che ai bacini minori, in corrispondenza delle prime alture collinari, anche alle zone dei bacini idrografici più grandi quali quelli del Torrente Mela e Patrì, quindi anche lontano dal comprensorio comunale, per evitare che vite umane possano essere messe in pericolo da eventi alluvionali come, ad esempio, quello che ha colpito Barcellona P.G. nel 2015, quando le piogge che si erano riversate nella parte alta del Bacino del Mela, nel territorio di Santa Lucia del Mela e di Mandanici, provocarono l’inondazione in prossimità della foce del Torrente Mela in località Cicerata”.

“L’attività realizzata – conclude il presidente Levita – è stata concepita in assoluta continuità con il progetto Alert del Club che da anni lavora nell’ambito della protezione civile a tutela della nostra comunità. Devo ringraziare per il lavoro svolto i professionisti del nostro club, esperti in questa materia ed in particolare l’ing. Giuseppe Quattrocchi e il Dott. Antonio Chianese, geologo, per l’impegno profuso”.

Alessandro Portato, sindaco di Castroreale, nel ringraziare il Lions Club di Barcellona P.G., ha precisato: “A nome della nostra Comunità ringrazio vivamente il dott. Levita per le attenzioni che rivolge ai nostri territori e alla nostra Comunità, attenzioni che ci ha visto beneficiari anche di altri interventi a cura dei Lions club. Il Club ha messo in pratica quella che è veramente la funzione dei club service al servizio dei nostri territori”.

Analogo sentimento di gratitudine è stato espresso dal sindaco di Barcellona P.G. Pinuccio Calabrò: “Il Lions Club di Barcellona Pozzo di Gotto, in tutte le sue componenti, con questo gesto ha confermato lo spirito di solidarietà e di presenza attiva nel nostro tessuto sociale, che si esprime nei fatti, con gesti concreti. Lo strumento tecnologico che viene donato sarà indubbiamente di grande utilità per i tecnici comunali e fornirà agli uffici un’importante ausilio nell’opera di prevenzione e di tutela della incolumità pubblica. Non possiamo trascurare infatti che il nostro è un territorio fragile, ferito da passate scelte urbanistiche scellerate e più volte colpito da eventi disastrosi. Solo una buona stella ha fatto sì che nelle alluvioni del 2008, del 2011 e del 2015 – solo per citare le più recenti – non ci siano state vittime umane ma soltanto danni materiali. Questo oggetto, allora, è anche un monito, un rammentarci quanto siamo piccoli di fronte alla forza della natura, e un invito a fare sempre di più e meglio per la prevenzione”.