Oliveri, consegnati i lavori di riqualificazione di piazza Dante con il ricordo di padre Luigi

Sono stati ultimati i lavori di riqualificazione della piazzetta antistante la Chiesa di S. Giuseppe, nota come “Piazza Dante”. L’intervento è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Oliveri, guidata dal sindaco Francesco Iarrera, ricordando l’ultimo messaggio “Apertura-luce-unità” che ha lasciato alla sua comunità il nostro amato Padre Luigi Lo Presti.

“Abbiamo deciso di ricordarlo per sempre – afferma soddisfatta Rosa Alessandro, assessore ai lavori pubblici – incidendo queste tre parole nel luogo che per tanti anni lo ha accolto”.

Per l’occasione, è stato celebrato un momento di preghiera e di ricordo in onore di Padre Luigi, con la Santa Messa celebrata all’esterno della chiesa, in quello spiazzo che per tanti anni lo ha visto andare e tornare.

“Padre Luigi – chiosa il sindaco Iarrera – è stata una figura di riferimento per tutti i cittadini di Oliveri e il suo ricordo è ancora forte nel cuore di tutti noi”.