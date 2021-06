Due album dell’Isola Tobia Label, fondata dal barcellonese Carlo Mercadante, nella cinquina dei vincitori alle Targhe Tenco 2021

Il barcellonese Carlo Mercadante in cinquina alle Targhe Tenco 2021 con due album della sua etichetta Isola Tobia Label.

Nella lista dei possibili nel prestigioso concorso musicale, sono stati inseriti gli album “A soul with no footprint” di Miriam Foresti (categoria Interprete di canzoni) e “Ad esempio a noi piace Rino” del collettivo Isola Tobia Atypical Club (categoria Album collettivo a progetto).

Una particolare soddisfazione è certamente legata alla selezione per il progetto “Ad esempio a noi piace Rino”, dedicato alla musica di Rino Gaetano, che vede fra i protagonisti lo stesso Mercadante con una versione inedita del brano “Sfiorivano le viole” del compianto cantautore romano. Al progetto hanno collaborato gli artisti Porfirio Rubirosa, Jacopo Perosino, Miriam Foresti, Gerardo Tango, Vorianova, Saverio D’Andrea, Skaperol, Liana Marino, hUMANOALIENO, Mizio Vilardi, CubeLoose ed Ernesto Bassignano.

"E' stato premiato il lavoro fatto in un tempo assai breve - si legge in una nota - da tutti gli artisti della nostra etichetta, uniti insieme nel comune obiettivo di celebrare il cantautore crotonese. Con impegno ed entusiasmo, ciascuno di loro si è accostato a Rino seguendo la propria personalità artistica, ma sempre nel rispetto dell'originale e senza mai dimenticarne il messaggio".

Il secondo brano, firmato Isola Tobia Label, è quello a Miriam Foresti ed il suo concept “A soul with no footprint” sulla vicenda biografica di Nick Drake e alla particolare lettura che ne ha offerto, scegliendo di raccontarla attraverso gli occhi di Molly, la madre del cantautore. E’ un percorso vissuto con profonda partecipazione emotiva dalla cantautrice, che in un’unica lunga traccia ha voluto cantare con la propria voce e il proprio sentimento il viaggio tormentato di un’anima.

Credit ph. Tamara Casula