Castroreale ha detto WOA! Ad agosto il secondo appuntamento

A Castroreale, lo scorso 20 giugno, è stato presentato WOA! Wide Open Art, il primo progetto di rigenerazione urbana, curato da Stefania Sottile e Simone Allegra del collettivo ROGO factory.





«Una passeggiata suggestiva, per attirare l’attenzione su ciò che non si vuole vedere, un triste destino di cui quelle porte chiuse sono simbolo e testimonianza. La speranza è che possano tornare ad aprirsi. Sono felice della presenza di giovani arrivati dalle città vicine e della risonanza dell’evento ma sento che il progetto possa dare ancora di più.» Stefania Sottile

In attesa del secondo appuntamento di WOA! Wide Open Art previsto per Agosto, si potrà andare alla scoperta di Castroreale.

BIO COLLETTIVO ROGO Factory

Nato nel 2018, il Collettivo ROGO ha già realizzato interventi di street art, con il progetto “U Mali Niru”. La creatività si mischia, per scomporre e ricomporre le creazioni in modo inaspettato. Per Stefania e Simone, la riqualificazione urbana è sinonimo di nuovi orizzonti, per costruire nuovi futuri accessibili a tutti.