Giunge in redazione la segnalazione riguardante la via P. Amedeo.

“C’è una discarica continua da anni segnalata più volte ai vigili ed anche alla giunta comunale e non abbiamo avuto nessuna soddisfazione in merito. Con l’arrivo del caldo questa via è diventata invivibile per il cattivo odore percepito anche a molta distanza, in più è sempre più frequente la presenza di ratti” – si legge nella segnalazione.