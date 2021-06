Il comitato per il Cutroni Zodda alza la voce: “Sul problema dell’ospedale non si può navigare a vista”

Il tema della riorganizzazione dell’ospedale Cutroni Zodda, dopo la parziale riattivazione di alcuni reparti no Covid, alimenta le preoccupazioni dei cittadini barcellonesi e del comprensorio, che ancora oggi sono costretti ad affollare l’unico pronto soccorso no Covid, quella del Fogliani di Milazzo. La stagione estiva, anche sotto il profilo statistico, è quella in cui le richiesta di intervento per le emergenze urgenze sono in aumento, anche in ragione della presenza di villeggianti, che frequentano le zone turistiche della zona.

L’ospedale Cutroni Zodda, rimasto integralmente Covid fino all’inizio di giugno, è tornato al centro del dibattito cittadino. A far sentire la sua posizione è il Comitato in difesa dell’ospedale barcellonese, attraverso il suo portavoce, l’avvocato Enzo Correnti, che sottolinea l’opportunità di non tornare a fare campagna elettorale sul tema della sanità: “Sul problema dell’ospedale non si può vivere alla giornata o navigare a vista. Occorrono urgenti direttive regionali per attuare il piano aziendale e sfruttare le opportunità che provengono dall’ Europa. Il tempo è quasi scaduto e nessuno si sogni di fare campagna elettorale sull’argomento. Solo in pochi hanno dimostrato attenzione e rispetto. Prioritario rimane l’insoluto ripristino del pronto soccorso no Covid”.