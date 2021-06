Barcellona, pesanti sanzioni per chi abbandona i rifiuti per strada: si rischia la denuncia penale

Mano pesante dell’amministrazione comunale contro il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti per strada. Sono state fissate sanzioni da 500 euro, a cui ci aggiunge la contestazione di carattere penale.

Il sindaco Pinuccio Calabrò, davanti all’evidente rischio d’igiene ambientale che è sotto gli occhi di tutti, ha firmato l’ordinanza con cui dispone il divieto di abbandonare rifiuti non ingombranti di ogni genere, anche in prossimità dei contenitori o dei luoghi specifici di raccolta.

Allo stesso modo viene disposto il divieto di abbandonare rifiuti ingombranti, con l’obbligo di conferirli con le modalità previste per le altre frazioni di rifiuto, e soprattutto viene ribadita la necessità di conferire ciascuna tipologia di rifiuto con le modalità previste per le altre frazioni di rifiuto.

Ai titolari e gestori di esercizi commerciali e di somministrazione di cibi e bevande o pubblici esercizi o attività artigianali prospicienti la pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, “è disposto l’obbligo di provvedere alla costante pulizia dell’ambiente circostante da immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, depositati sulla strada, sui marciapiedi, su porte, finestre,vetrine, fioriere o ingressi degli stessi, nello spazio ricompreso in un raggio minimo di dieci metridall’ingresso dell’attività, in modo tale che l’area dagli stessi utilizzata o comunque antistante e/o la-tistante gli esercizi gestiti risulti sempre perfettamente pulita”.

Per le violazioni contestate ai cittadini sono previste sanzioni nella misura minima di 500 euro, mentre quelle riscontrate a carico dei titolari e gestori di esercizi commerciali sono previste sanzioni amministrativa da 50 a 500 euro, “ferma restando, altresì, l’applicazione di ogni altra misura sanzionatoria prevista dall’ordinamento per ciascuna fattispecie di violazione”. A rendere più pensate l’ordinanza viene prevista per il mancato rispetto dei divieti e degli obblighi disposti dal provvedimento del sindaco, la contestazione dei reati previsti dall’art. 650 del codice penale, nei confronti di chi “non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, e’ punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda, fino a 206 euro“.

Per rendere efficace l’ordinanza sarà necessario organizzare un controllo capillare del territorio per punire i comportamento scorretti in tema di tutela igienico-ambientale.

Il sindaco ha così motivato il provvedimento nel corpo della stessa ordinanza: “E’ stata valutata la necessità di ulteriori interventi destinati a rafforzare le misure di prevenzione e repressione di ogni fattispecie idonea a generare situazioni di emergenza igienico-sanitaria, ovvero di degrado, e lesive dell’ordinato, civile e sereno vivere sociale, che turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici e provocano lo scadimento della qualità della vita urbana”.

Con un’altra ordinanza, il sindaco Calabrò ha assegnato al comandante Polizia Municipale, Castrense Ganci, il ruolo di supervisore del trattamento di dati personali effettuato mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza, secondo quanto previsto dal regolamento che autorizza l’ente locale a superare le limitazione previste dalla legge sulla privacy per sanzionare anche i responsabili del fenomeno di abbandono dei rifiuti, individuati attraverso le foto-trappole sistemata sul territorio.