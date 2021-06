Barcellona, la discarica di Trapani blocca i conferimenti di rifiuti: salta la raccolta dell’indifferenziato

Molti barcellonesi, che quotidianamente utilizzano le isole ecologiche per il conferimento dei rifiuti, hanno trovato un’amara sorpresa già da stamattina, con il mancato posizionamento delle strutture mobili in molte zone delle città del Longano. Senza alcuna comunicazione preventiva, è così è iniziato un tentativo di trovare un modo per non riportare a casa i sacchi dell’indifferenziato. Qualcuno ha trovato un furgone della Dusty, come accaduto lungo la copertura del torrente Idria, che si è subito riempito, altri, come meno senso civico, hanno alimentato le tante discariche a cielo aperto presenti sul territorio.

Il motivo del disservizio è legato al blocco di due carichi di rifiuti indifferenziati nella giornata di ieri da parte della discarica di Trapani, che continua a contestare la presenza di rifiuti differenziabili tra quelli conferiti dai mezzi provenienti non solo da Barcellona, ma da molti centri della Sicilia. La Dusty non ha così potuto garantire la presenza delle isole ecologiche, ma è anche saltata la raccolta porta a porta in molte vie della città, compresa via Kennedy, via Papa Giovanni XXIII e via Garibaldi.

La direzione della società spera di poter riprendere il conferimento dalla giornata di domani, ma è chiaro che serve una maggiore attenzione da parte dei cittadini nel ridurre la componente indifferenziata, migliorando le basse percentuali della raccolta dei materiali differenziabili (carta, plastica, vetro e cartone). Allo stesso tempo serve un’azione efficace di repressione per bloccare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti per strada. L’amministrazione comunale ha iniziato ad organizzare un servizio di pattugliamento, ma mancano uomini e mezzi per coprire tutto il territorio. Servirebbe un’azione interforze che dovrebbe essere coordinata a livello provinciale.