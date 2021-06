Tempo delle scelte per l’Igea: si separano le strade con il ds Accetta ed il tecnico Furnari, possibile un nuovo presidente

L’Igea 1946, concluso il torneo di Eccellenza, inizia a programmare la nuova stagione. E’ arrivato il tempo tracciare i bilanci di un’annata difficile per le conseguenze legata alla pandemia da Covid-19.

Da definire il ruolo del presidente: Barresi vuole passare la mano, De Pasquale ha preso tempo per decidere

La società si è riunita per definire le strategie in vista del prossimo campionato con un occhio ai conti economici. Il presidente Stefano Barresi ha manifestato l’esigenza di compiere un passo indietro, rimanendo all’interno della dirigenza, ma lasciando il ruolo di presidente ad altri soci. E’ stato ipotizzato un passaggio di consegne con il vice presidente Marco De Pasquale, che ha chiesto un pò di tempo per valutare la possibilità di ricoprire l’incarico, ma nulla è ancora stato definito. Solo dopo aver chiarito l’assetto societario si potrà passare alla programmazione ed alla costruzione della squadra che affronterà il prossimo campionato di Eccellenza. Tra le possibili novità ci sarebbe l’ingresso nella dirigenza dell’attuale presidente della Nuova Azzurra, Giovanni Giunta, che prima di compiere questo passo, come dichiarato alla Gazzetta del Sud, attende di conoscere il destino della formazione di Promozione.

Le certezza al momento sono quelle legate alla mancata riconferma del tecnico Beppe Furnari, la cui separazione dal club giallorosso è stata ufficializzata stamattina sulla pagina Facebook ufficiale dell’Igea 1946, e le dimissioni del direttore sportivo Pippo Accetta, che lascia la società insieme ad altri due soci.

Nel comunicato con cui annuncia la separazione dal tecnico Furnari, la Società, “nel ringraziare sentitamente il tecnico messinese per l’appassionato lavoro svolto in queste due stagioni, augura al grande Uomo e Professionista i migliori successi per la sua futura carriera”. Analogo auspicio viene espresso anche nel comunicare le dimissioni del ds Accetta, con l’auspicio di poterlo riavere in senso alla dirigenza: “A Pippo vanno da parte di tutti noi i ringraziamenti per il lavoro svolto sin dal primo giorno con impegno, serietà e correttezza professionale. Ci auguriamo e siamo certi che, quanto prima, le nostre strade si incroceranno nuovamente”.