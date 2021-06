SOS: una civetta ha bisogno di aiuto

E’ giunta in redazione la segnalazione di un nostro lettore che si è accorto di una piccola civetta ferita, bloccata dal caldo, dalla paura e dalla ferita sul ciglio di una strada.

L’animaletto è su uno dei marciapiedi nel quartiere Sant’Antonio di Barcellona P.G., via Statale Sant’Antonio in prossimità di Piazza Fontana.

Non è possibile per il Centro recupero fauna selvatica venire a recuperarla per curarla e sarebbe necessario trasportarla in auto fino a Messina.