Le notti di Capo Milazzo si tingono di bianco per Sant’Antonio

Nella notte tra il 26 e il 27 giugno il Santuario di Capo Milazzo propone a tutti i devoti di S. Antonio una “notte bianca”. Per l’organizzazione questo vuole essere un gesto simbolico di amicizia e di fede, riscoprendo quella “prossimità” che in questi mesi è mancata.

In occasione dell’800° anniversario del Naufragio di S. Antonio nell’omonima Baia di Capo Milazzo, il titolo del pellegrinaggio 2021 si ispira ad una poesia Ungarettiana, che esprime l’augurio rivolto a coloro che si metteranno in cammino verso la grotta del Santo:

«E subito riprende il viaggio come dopo il naufragio un superstite lupo di mare».

La notte bianca prevede un programma semplice tale che ogni visitatore possa trovare spazio per la preghiera personale. Un sacerdote resterà a disposizione per colloqui o per celebrare il sacramento della riconciliazione. Dopo ogni celebrazione, Silvio Resta, guida turistica e segretario del Comitato, offrirà una visita guidata al Santuario, ricca di tante curiosità e dettagli inediti.

All’interno del Santuario, sarà allestita una mostra fotografica a cura dello studio Eurcolor di Antonio La Malfa, che racconterà l’evento dello scorso 27 marzo, quando la reliquia maggiore di S. Antonio è “naufragata” nell’omonima Baia del Promontorio.

I gruppi di pellegrini potranno segnalare il loro arrivo o prenotarsi per la celebrazione della messa mandando un messaggio sulla pagina Facebook del Santuario (@AntonioCapoMilazzo). Infine, Domenica 27 Giugno, finita la manifestazione, sarà proiettato in prima assoluta “Antonio – il Santo venuto dal mare” di Emanuele Torre (trailer: https://youtu.be/2Eawn53yUpM ). L’ingresso è gratuito.