C’è Italia-Austria, rinviata a domenica 27 giugno la serata di Gala nei giardini del Teatro Mandanici

Si sposta di un giorno la Serata di Gala inaugurale della prima stagione estiva del Teatro Placido Mandanici, inizialmente in programma sabato 26 giugno nei giardini della villa Primo Levi. La decisione è arriva per evitare la concomitanza con l’incontro di Campionato Europeo di calcio tra Italia ed Austria, in programma proprio sabato prossimo. Il concerto inaugurale del cartellone estivo 2021 è stato differito alle 21 di domenica 27 giugno 2021 .

L’evento è già molto attesa ed in meno di 24 ore sono stati distribuiti tutti i tagliandi gratuiti messi a disposizione, fatti salvi i posti riservati alle autorità.

Il Gran Gala Lirico si svolgerà quindi domenica 27 giugno alle 21 e prevede l’esecuzione delle più belle pagine tratte dall’opera lirica, dall’operetta e le più commoventi romanze della tradizione, a cura di un ensemble di Artisti del Coro Lirico Siciliano. La stagione concluderà sabato 7 agosto con il Floriana Pappa Quartet, che contempla l’esecuzione di musiche di Jobin, Gershwin, Porter, Van Heusen, Gillespie, Berlin e Rodgers and Hart.

In mezzo vi saranno altri 5 importanti eventi che spazieranno dalla musica pop d’autore a quella della Banda Placido Mandanici, dal Jazz alle colonne sonore dei film più famosi fino al flamenco. Una stagione estiva ricca, popolare e di classe, si svolge in un luogo magnifico quale la Villa Primo Levi.

Per tutti gli appuntamenti in calendario con ingresso gratuito si potrà ritirare il biglietto presso la biglietteria del teatro a partire da 7 giorni prima del singolo evento, con posti limitati a causa delle normative anti Covid-19.