Castroreale aderisce alla settimana delle panchine viola, simbolo della gentilezza

In occasione della settimana delle panchine viola, simbolo della gentilezza, organizzata a livello nazionale dal 21 al 27 giugno, un gruppo di privati cittadini anche a Castroreale ha pensato di aderire all’iniziativa.

E’ infatti stata pitturata una panchina con il colore simbolo, appunto viola e dipinto sopra un cuore con le mani incrociate, ulteriore simbolo di gentilezza e carità. Ecco le immagini della panchina che si trova in piazza Annunziata.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione culturale piemontese Cor et Amor nell’ambito del progetto “Costruiamo la Gentilezza”, è un’occasione per portare le buone pratiche di gentilezza nelle comunità locali e sportive, utilizzando anche un complemento d’arredo facilmente riconoscibile che identifichi simbolicamente la gentilezza come valore condiviso.

La settimana nazionale delle panchine viola rappresenta, inoltre, un’opportunità per le cittadine e i cittadini (bambini e adulti) e per lo sport per far conoscere l’importanza della gentilezza per accrescere il benessere delle comunità affinché diventi un’abitudine sociale diffusa.