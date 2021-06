“Ricominciamo” l’evento del Lions Barcellona che ha aperto la stagione degli eventi estivi

L’evento di beneficenza fortemente voluto e realizzato dai Lions Club della Quarta Circoscrizione del Distretto 108Yb Sicilia ha riaperto per la 1ª volta dopo quasi 2 anni del Teatro Mandanici.

L’iniziativa, coordinata dalla Presidente della IV Circoscrizione Avv. Giuseppina Siracusa e realizzata grazie al decisivo contributo dell’Avv. Santina Maiorana, responsabile di Circoscrizione LCIF, entrambe del LC Barcellona PG, è stata concepita nell’ambito delle giornate europee dedicate alla Fondazione Internazionale LIONS.

La manifestazione si è aperta con un toccante video sulle attività benefiche e di sostegno al bisogno poste in essere dalla Fondazione Internazionale; sono seguiti gli interventi introduttivi del Governatore, dell’Avv. Siracusa e dell’Avv. Maiorana che hanno chiarito le finalità dell’evento, le prerogative della Fondazione e le iniziative cui il mondo Lions si rivolge.

E’ stato un Concerto che ha “acceso” e risvegliato gli animi e gli entusiasmi di tutti, un’atmosfera sublime; quasi surreale è stato potersi ritrovare a godere in modo conviviale delle esibizioni di tanti Artisti che hanno declinato le meravigliose composizioni che il Grande Ennio Morricone ha lasciato alla storia della Musica, dell’Arte in genere, il tutto diretto dal Maestro Giovanni Mirabile.

Lo spettacolo, che nel rispetto del le normative emergenziali vigenti ha visto una ampia partecipazione, è stato mirabilmente condotto dal Regista ed Attore Giuseppe Pollicina insieme ad Ivan Bertolami anch’egli Attore.

Presenti molte Autorità Lionistiche Distrettuali, in primis il Governatore del Distretto 108YB Avv. Mariella Sciammetta, che nel suo intervento introduttivo ha evidenziato il successo della iniziativa, l’importanza della stessa, compiacendosi del lavoro svolto oltrechè apprezzando la sinergia tra l’Amministrazione Locale e il Lions Club cittadino.

Plauso e ringraziamento particolare al Sindaco della Città Avv. Pinuccio Calabrò che ha ancora una volta evidenziato l’importanza del ruolo sociale e culturale trasversalmente riconosciuto che il Club Service riveste nella comunità, rinnovando la consueta disponibilità alla proattiva sinergia.













“E’ stato un grosso sforzo organizzativo ma la soddisfazione del successo ripaga delle molte fatiche – commenta a margine il Presidente del LC Barcellona PG Dott. Nino Levita -; abbiamo pensato che sarebbe stato un importante segnale per il ritorno verso una normalità quella proprio di riaprire dopo quasi due anni di fermo obbligatorio il Teatro Mandanici alla nostra comunità. Per questo desidero ringraziare il Sindaco, tutte le maestranze, gli assessori, la protezione civile, il Vice questore Dr. Antonio Rugolo, l’ufficio tecnico comunale (per tutti l’ing. Nunzio Santoro) per aver abbracciato senza tentennamenti l’iniziativa ed aver offerto un fattivo impegno che ha consentito la fattibilità dell’evento.”

La serata ha profumato di vita una domenica di inizio Estate Barcelgottese, ci si è salutati con la speranza che presto vi siano ulteriori occasioni di concreta conviviale beneficenza nell’ottica del WE SERVE.

Lo spettacolo di altissimo valore artistico ha visto la presenza dei seguenti artisti:

“Trinacria Wind Quintet” formato da:

Marco Crisafulli, flauto

Federica Alesci, oboe

Cristian Arcodia, clarinetto

Giuseppe Sirna, corno e concertazione

Salvatore Oriti, fagotto.

Paolo Maio, tromba;

Davide Nastasi, percussioni

Martina Genovese, tastiera;

Chiara Gasparo, violoncello

Tiziana Filiti, mezzosoprano;

Duo chitarristico Imbesi Zangara’;

Coro Polifonico “Ouverture “.

Il tutto coordinato dal maestro Giovanni Mirabile, direttore di coro e d’orchestra.

A tutti loro è andato il ringraziamento degli organizzatori per aver generosamente offerto la loro disponibilità.

A conclusione per una foto ricordo sono saliti sul palco anche i Presidenti dei Club della IV Circoscrizione

LC Barcellona PG Antonino Levita

Leo Club Barcellona PG Domenico Levita

LC Milazzo Salvatore Ravidà

LC Patti Pino Pipitò

LC Mistretta Roberto Prinzi

Con i Presidenti di Zona Pippo Liuzzo, Maurizio Rifici ed il Presidente eletto del Distretto LEO 108YB Sicilia Giulia La Spina. Molti gli apprezzamenti del pubblico presente.