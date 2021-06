L’I.C. Militi su “Archicultura”, la piattaforma social per la diffusione della cultura e le arti

L’Archicultura, associazione senza fini di lucro, promuove la diffusione della cultura e delle arti, ha pubblicato i lavori realizzati dalla classe 5A dell’I.C. Militi, all’interno del progetto “Dante 700”.

Per i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, è stato realizzato un progetto annuale con laboratori interdisciplinari destinato agli alunni della scuola primaria. Il percorso di sensibilizzazione e conoscenza dell’opera dantesca rappresenta per tutti il punto di partenza di una riflessione sulla lingua italiana, in considerazione della ricchezza dei contenuti e degli stimoli offerti dall’opera, emblematica come indagine complessiva sul sapere umano, sull’importanza e potenza del linguaggio.

Le docenti coinvolte nel progetto, Carmelina Terranova e Carmela Russo, hanno condiviso con gli alunni le qualità del Sommo Poeta, “Uomo” che sa parlare al cuore e alla mente di ognuno, nel medioevo così come nel XXI secolo. “Lo studio dei classici della letteratura – spiegano le referenti – può essere intrapreso sin dalla scuola primaria, attraverso la realizzazione di fumetti, opere grafiche, drammatizzazioni, lettura e comprensione di testi scelti. Abbiamo accolto la “sfida” e riteniamo l’incontro con la straordinaria esperienza di Dante Alighieri una possibilità reale per chiunque, ancora oggi”.

Gli alunni si sono cimentati nella riproduzione di brani musicali, attività di pixel art, uso di software per realizzare video sul significato dei versi più famosi di Dante. Un viaggio nel mondo del Medioevo dantesco, dopo 700 anni, alla scoperta delle tradizioni e del modo di esprimersi, di una realtà che sembra lontana, ma è sempre attuale.