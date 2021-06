Calcio a 5, storica promozione in serie B per il Mortellito Barcellona

E’ arrivato il momento della festa per i dirigenti, i tecnici ed i giocatori del Mortellito Barcellona. La squadra barcellonese, senza clamore, ma con un grande impegno e soprattutto un’attenta programmazione, ha raggiunto un traguardo impensabile fino a qualche anno fa, conquistando la promozione nel campionato di Serie B di calcio a 5. I ragazzi barcellonesi, nella finale dei playoff, disputata al PalaNebiolo del CUS di Messina, hanno battuta 2-1 un’altra formazione del comprensorio tirrenico, la Meriense, con cui hanno condiviso il parquet del PalAlberti per disputare il torneo di serie C1.

La vittoria che ha coronato il sogno Serie B è arrivato nel decennale dalla fondazione della società, che dalla prossima stagione ha portato per la prima volta una squadra barcellonese in un campionato nazionale di calcio a 5.

Nel raccontare questo passaggio storico per il movimento del calcio a 5 barcellonese, la società ha ricordato sul sito ufficiale alcuni passaggi del percorso iniziato quasi per scherzo dieci anni fa: “In quell’occasione il presidente Vito Famá e quel gruppo di amici cominciò a giocare per passatempo. Le cose adesso sono cambiate rispetto a 10 anni fa. Il primo step è stato l’arrivo degli esperti Miragliotta e Massaro, portati in squadra da Mister Campo, nell’anno della prima conquista della Serie C1, che però non venne disputata. L’anno successivo con l’arrivo anche di Costantino si decise di ricominciare dalla Serie D un percorso nuovo, che si conclude adesso con la soddisfazione di ieri con la consacrazione in Serie B. Sacrifici di tutti, da sempre, ed unione di squadra”.

Il percorso di questo gruppo di giocatore è iniziato l’anno scorso, quando il tecnico Battiato ha scelto di prendere la squadra in un momento critico, portarla avanti nonostante i problemi. Dopo la salvezza in serie C1, quando il campionato venne sospeso per il Covid, la ripartenza è stata affrontata con un altro spirito in un campionato caratterizzato sempre più dalla costante presenza di stranieri. Il contatto con il procuratore Franco Ceracchi e la scelta di Agustin Bertirossi, Matias Morel e Jorge Guillermo Regner, atleti talentosi e costanti negli allenamenti, hanno rappresentato la svolta per tutto il gruppo. Il loro affezionamento ai compagni, il sudore e la tenacia hanno rappresentato quel tassello in più che ha permesso questo risultato. “È la rappresentazione di tutto “l’essere Mortellito” – ha dichiarato Vicepresidente Dario Iannelli – con sofferenza, tenacia, errori, ma capacità di rialzarsi, soffrire, difendere, e colpire al momento giusto, e poi continuare a difendere il risultato”.

La finale vissuta al cardiopalma ha visto l’avvio scoppiettante della Meriense, passata in vantaggio al PalaNebiolo di Messina, dopo appena 2’. La svolta per il Mortellito è arrivata al 15’ con il pareggio il Salvuccio Mandanici, che sorprende sul secondo palo l’estremo difensore avversario. Sulle ali dell’entusiasmo i barcellonesi piazzano il gol della vittoria costruito da Regner e realizzato da Angelo Gennaro. Il forcing della Meriense non cambia il risultato ed al fischio finale scatta la festa del Mortellino, sia sul parquet, sia negli spogliatoi.

Prima di chiudere una stagione da incorniciare il Mortellito sarà impegnato in campo neutro sabato 26 giugno contro il Monreale per l’assegnazione del titolo campione siciliano di serie C1.