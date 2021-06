I Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Sant’Andrea 86 all’incrocio con via Nenni per la messa in sicurezza di un edificio dove era concreto il rischio di caduta di calcinacci.

Per consentire le operazioni con l’ausilio della autoscala proveniente da Messina, gli agenti della Polizia Municipale ha chiuso al traffico la via Sant’Andrea, nel tratto tra via Matteotti e via Nenni.