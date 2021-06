L’avvocato Giuseppe Sottile nel direttivo nazionale di Italexit di Gianluigi Paragone

Il barcellonese Giuseppe Sottile, ex consigliere comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, primo dei non eletti alla Camera dei Deputati nel collegio di Messina, candidato sindaco alle scorse elezioni amministrative, aderisce, insieme all’associazione di cui è segretario, alla nuova formazione politica Italexit del Senatore Gianluigi Paragone, noto giornalista, eletto nelle liste del Movimento 5 Stelle, da cui ha preso le distanze.

L’avvocato Sottile, fondatore del movimento Vox Italia, divenuto associazione culturale per la difesa dei diritti costituzionali, entra a far parte del Direttivo Nazionale, ricevendo altresì l’incarico di Coordinatore per la Provincia di Messina.

“Ringrazio il Senatore Gianluigi Paragone - commenta Sottile - per la fiducia accordatami. Insieme a tutti i dirigenti nazionali e territoriali dell’associazione Vox Italia abbiamo deciso di aderire all’unico partito che ci permette dal punto di vista politico, culturale ed ideologico, di proseguire il percorso intrapreso nel settembre del 2019. Abbiamo sempre sostenuto che si sia creato un grande vuoto politico, dopo il tradimento del Movimento 5 Stelle che ha totalmente abbandonato le storiche battaglie contro la casta e le posizioni euroscettiche e antiliberiste, divenendo di fatto una stampella del PD, nonché dopo la clamorosa virata europeista della Lega. Moltissimi elettori che avevano fortemente creduto nel cambiamento ed in una vera rivoluzione politica e culturale si sentono disorientati, traditi e abbandonati. E’ fondamentale unire tutto il fronte che ritiene indispensabile ripristinare le sovranità costituzionali, prime fra tutte quelle economica e monetaria, e dunque disincagliarci da questa Unione Europea nella quale alcuni Stati la fanno da padrone, facendo valere il proprio potere economico ed imponendo le proprie scelte a discapito di altri".

Italexit con Gianluigi Paragone, secondo Sottile, è allo stato l’unica forza politica che può raggiungere questo obiettivo, con un leader giovane, energico e preparato che ha dimostrato lealtà e coerenza ai principi per quali si è sempre battuto.

"Italexit, coerentemente con le battaglie da sempre sostenute da Gianluigi Paragone, oggi candidato a sindaco di Milano, ha nel suo programma - continua Sottile - un grande piano di rinascita industriale, le battaglie per il lavoro, la Sanità Pubblica, la giustizia sociale, l’ambiente ed il territorio. In Sicilia, dove c’è un forte fermento e si respira grande entusiasmo, insieme al Coordinatore regionale, il collega Luigi Savoca, e con tutti gli altri coordinatori provinciali, siamo già al lavoro per le prossime elezioni regionali, dove sarà presente la lista Italexit".

Il nuovo soggetto politico a livello regionale annuncia una delle prime battaglie per la modifica della legge regionale (qualcuno chiamò legge ammazzagrillini) sulle elezioni amministrative nei comuni sopra i 15.000 abitanti, dove il sindaco viene eletto per effetto del trascinamento delle numerose liste, con il contributo fondamentale di quelle che Sottile definisce “le elefantiache coalizioni spesso figlie di cartelli elettorali di scopo”.