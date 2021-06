Il sindaco Calabrò ancora sul “caro acqua”: “Stiamo lavorando per abbassare le tariffe, ma non potevamo bloccare le bollette”

La questione del rincaro delle bollette per i servizi idrici forniti dal Comune continua a tenere banco, soprattutto tra la gente esasperata dal salasso che si è vista recapitare nei giorni scorsi. Ad esasperare la situazione anche le difficoltà di approvvigionamento che nel corso degli anni hanno interessate diversi quartieri della città del Longano.

Ad ulteriore chiarimento della posizione dell’Amministrazione comunale in carica, guidata dal sindaco Pinuccio Calabrò, il primo cittadino ha pubblicato un ulteriore nota, sottolineando l’impossibilità in questa fase di poter bloccare l’emissione delle bollette, perchè ci sarebbe stato un danno erariale con la sopraggiunta prescrizione biennale su questo tipo di tassazione. Calabrò ha ricorda come l’Ente era stato sanzionato con 80 mila euro per il mancato adeguamento delle tariffe dal 2012 al 2017 dopo un’ispezione della Guardia di Finanza. Gli uffici comunali, su input dell’amministrazione, stanno lavorando per ridurre i costi fissi, ma allo stesso tempo è stato nominato un esperto a livello nazionale che avrà il compito di analizzare la regolarità della procedure che hanno portato all’aumento delle tariffe, mettendo in evidenza sul tema anche il ruolo di coordinamento delL’Ato Idrico provinciale. Solo dopo questi due passaggi si potrà procedere per ridurre il costo a carico degli utenti. Di seguito la nota integrale pubblicata dal sindaco Calabrò

È opportuno ricordare, per chi ignora la problematica, la questione pendente dell’infrazione ARERA relativa al MANCATO ADEGUAMENTO delle tariffe idriche 2012 – 2017 e della sanzione inflitta al Comune di Barcellona di 80 mila euro, una delle criticità riscontrate nei primi giorni del nostro insediamento. Problema non risolto per anni ma non più rinviabile nell'anno 2019, poste le reiterate minacce di sanzione da parte dell'Ente competente ARERA. Nel caso in esame, le amministrazioni che si sono succedute dal 2012 non hanno adeguato le tariffe ad un atto di regolazione dell’ARERA che imponeva al Comune l'ADEGUAMENTO delle tariffe, da qui la sanzione di 80 mila euro solo per il periodo 2012 / 2017, si attende la probabile sanzione per l omesso adeguamento relativo al periodo 2017/2019. Quindi, il consiglio comunale con la decisione n.19 del 2019 ha compiuto un (giusto) atto dovuto deliberando l'adeguamento imposto, anche a seguito degli atti ispettivi della Guardia di Finanza, per evitare ulteriori sanzioni. Tutto ciò premesso, l'amministrazione comunale attuale ha preso atto della situazione oggettiva ESISTENTE ed immediatamente ha nominato un professionista esperto in materia al fine di fornire un supporto specialistico finalizzato alla definitiva risoluzione della problematica. L amministrazione lavora per il futuro programmando il miglioramento ed in alcuni casi la risoluzione delle criticità esistenti (tariffe, rifiuti, manutenzioni, illuminazione, messa in sicurezza del territorio) il tutto confrontandosi con la situazione economica finanziaria di pre-dissesto con piano di riequilibrio (centinaia di comuni siciliani in pre-dissesto, se non interverrà il governo immediatamente, modificando alcune norme che dettano le regole di redazione del bilancio preventivo dovranno dichiarare il dissesto - centinaia solo in Sicilia).