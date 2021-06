Il barcellonese Alessandro Nania nel coordinamento regionale Sicilia orientale di Fratelli d’Italia

Il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia nonché Sindaco di Catania Salvo Pogliese, insieme all’on. Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione, hanno proceduto alla nomina del coordinamento regionale della Sicilia orientale per il partito guidato a livello nazionale da Giorgia Meloni.

Tra i nomi della provincia di Messina figura quello dell’avv. Alessandro Nania, ex consigliere comunale della città del Longano, da sempre militante nella destra barcellonese ed in passato già componente della direzione nazionale di Azione Giovani sotto la presidenza della stessa Giorgia Meloni e presidente provinciale di Azione Universitaria.

Nell’esecutivo regionale entrano anche Gianfranco Minuti e Ciccio Rizzo, insieme a diversi Sindaci della provincia messinese, tra cui Davide Paratore, Biagio Gugliotta, Valentina Costantino e Gaetano Nanì.

“La nomina nel coordinamento regionale del partito – commenta Alessandro Nania- mi riempie d’orgoglio. E’ un onore che mi sento di condividere con la nostra comunità militante e rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso di crescita per il partito anche a livello territoriale. Ringrazio a Salvo Pogliese, Giovanni Donzelli e a tutta la dirigenza regionale per la stima e la fiducia. Adesso al lavoro, come sempre, con il cuore che batte, sempre e forte dalla stessa parte”.