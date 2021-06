Furnari, rapina e ricettazione: madre e figlio assolti

Madre e figlio di Tonnarella di Furnari sono stati assolti dall’accusa di rapina e ricettazione ai danni di un anziano. La sentenza è stata pronunciata dal Tribunale in composizione collegiale di Barcellona.

Il giovane era accusato di aver rapinato un anziano e di essersi servito della propria madre per rivedere la refurtiva. La vittima aveva denunciato di essere stata aggredito con calci e pugni sotto casa da un gruppo di giovani che lo avevano seguito dall’uscita di un locale sino all’abitazione. All’uomo era stato sottratto tra l’altro una collana d’oro che successivamente era stata venduta presso un compro oro della provincia. I militari avevano da subito concentrato le indagini su un giovane pregiudicato della zona che sulla base di varie testimonianze, di riconoscimenti fotografici e dei tabulati telefonici e delle relative celle di aggancio, si trovava a transitare nel luogo e nell’ora in cui si era consumata la rapina. Successivamente a risconto dell’ipotesi investigativa avevano individuato il compro oro ove la madre aveva provveduto a rivedere i beni sottratti alla vittima.

La difesa in sede di giudizio ha invece dimostrato che la presenza sui luoghi dell’imputato al momento della rapina era motivata da altre ragioni diverse dalla partecipazione al reato e che il riscontro delle celle di aggancio del cellulare non poteva, pertanto , essere considerato una prova decisiva in assenza di altre prove oggettive . Il tribunale accogliendo la tesi del difensore avv. Gaetano Pino ha assolto entrambi gli imputato per non aver commesso il fatto .