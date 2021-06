Oliveri, gli operai dell’Esa ripuliscono la saia Castello e l’area demaniale limitrofa

Un importante intervento di pulizia dei torrenti e di aree demaniali è stato completato ad Oliveri, con il prezioso contributo degli operai dell’Esa ente sviluppo agricolo di Barcellona. La richiesta è stata avanzata dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Iarrera, attraverso l’assessore all’ambiente Rosa Alessandro:

“E’ bastata una sola chiamata – sottolinea l’assessore – e qualche modulo da compilare per far intervenire gli operatori dell’Esa, i quali hanno prontamente provveduto alla pulizia del torrente Saja-Castello e di un’area demaniale limitrofa. Si tratta di interventi di pulizia straordinaria, di discerbamento e di messa in sicurezza delle aree, che confinano con gli argini dei torrenti. Sono stati programmati in stretta collaborazione con gli operatori dell’Ente di Sviluppo Agricolo e ringrazio, a nome di tutta l’amministrazione comunale, sia gli operatori intervenuti sul posto, sia il capo ufficio dell’Esa di Barcellona Nicola Lo Duca, per la sua gentile disponibilità e proficua collaborazione”.