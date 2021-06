Barcellona, chiesti interventi di messa in sicurezza della chiesa di Fatima a Militi

Il parroco della chiesa di Santa Maria di Fatima, padre Cosimo Genovese, è tornato a chiedere un intervento di messa in sicurezza della struttura di via Gianani.

La chiesa di proprietà comunale, secondo quanto ribadito dal parroco, ha bisogno di interventi manutentivi urgenti, al fine di scongiurare qualsivoglia pericolo per l’incolumità dei tantissimi fedeli che quotidianamente la frequentano. Analoga richiesta era stata avanzata già nei mesi scorsi e rilanciata dalla consigliera del gruppo misto Ilenia Torre, che aveva proposto una soluzione drastica per garantire la manutenzione ed evitare nuove spese per il deficitario bilancio comunale, che non può sostenere questi lavori non le risorse economiche attualmente disponibili. L’esponente politica aveva presentato una mozione per dare continuità ad un percorso amministrativo già precedentemente avviato negli anni scorsi e finalizzato a trasferire la proprietà della struttura religiosa all’omonima Parrocchia. Secondo il parere delle Torre, il Comune di Barcellona avrebbe risparmiato gli ingenti costi per la manutenzione e quel modo si sarebbe consentito alla Curia di presentare autonomamente progetti mirati ad ottenere finanziamenti per la ristrutturazione.

Dopo l’ennesima sollecitazione da parte del parroco della Chiesa affinché vengano programmati gli interventi dell’Ente proprietario per la messa in sicurezza dell’immobile, la Torre chiede con un’interrogazione all’Amministrazione di effettuare almeno un sopralluogo tecnico, volto a verificare le condizioni in cui versa la struttura: “Il mio auspico – afferma la Torre – è che la decisione di non dare continuità all’iter amministrativo per il trasferimento della proprietà, avviato negli anni scorsi, possa essere rivalutata. Correre il rischio di dover chiudere le porte di una realtà così importante, presidio di legalità in un contesto che necessita di riflettori accesi, rappresenterebbe per la nostra Città un enorme fallimento che i nostri concittadini non meritano di subire“.