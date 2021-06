Barcellona, arrestato un 29enne: durante un controllo aggredisce un agente della Polizia.

Il 29enne di Barcellona, ristretto ai domiciliari, dovrà rispondere di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale

I poliziotti del Commissariato di Barcellona P.G. hanno arrestato nella flagranza di reato un ventinovenne barcellonese, con l’accusa di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti risalgono alla serata di ieri. L’uomo, dopo un diverbio per futili motivi, ha reagito con violenza e minacce nei confronti di un poliziotto in borghese, che si era qualificato nelle sue funzioni di pubblico ufficiale. La reazione sarebbe arrivata dopo la richiesta di documento da parte del funzionario. Davanti all’aggressione con calci e pugni, il poliziotto ha chiesto l’intervento di un’ulteriore volante, a cui l’uomo ha continuato a rifiutare di fornire le proprie generalità. A seguito di un nuovo tentativo di aggressione, che ha provocato lesioni, successivamente giudicate guaribili in giorni 5, gli agenti hanno fermato il 29enne, che dopo le formalità di rito è stato arrestato e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato ristretto ai domiciliari in attesa d’udienza di convalida con rito direttissimo.