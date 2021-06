I.C. Capuana: “Disegno il ritratto e l’autoritratto”

Arte rinascimentale – Arte del Novecento – Arte contemporanea e ritrattistica per i bambini del Pon “I colori della diversità”.

Il progetto Pon “I colori della diversità” con il Modulo di Arte “Specchiarsi”, iniziato il 17/04/2021 presso la Scuola Secondaria di Primo grado “Verga” si è concluso il 12/06/2021. Rivolto ad un gruppo di bambine e bambini della scuola primaria Capuana, classi 3°A e 3°B t.p. dell’Istituto Comprensivo Capuana di Barcellona Pozzo di Gotto, il Progetto Pon “Specchiarsi” è stato condotto dall’Esperto Prof.ssa Angela Saja, e dalla docente Evelina Mazzeo in qualità di Tutor.

L’Arte è stata proposta sotto forma di gioco, riuscendo così a trasmettere ai bambini quelle competenze che saranno loro utili nell’affrontare più preparati la vita e nel contribuire, con le proprie personalità, a costruire una società civile migliore.

L’obiettivo principe è stato quello di avvicinare i bambini alla conoscenza dell’Arte, conoscere ed apprezzare l’opera di alcuni grandi Maestri, quali Leonardo Da Vinci, Arcimboldo, Vasilij Kandinskij, Jackson Pollock, Yayoi Kusama e Shirin Neshat, promuovere le competenze e le sensibilità nella formazione di una cultura visiva che sarà arricchimento e supporto nelle implicazioni conoscitive e operative tramite il linguaggio artistico, fornire gli strumenti per qualificare nel bambino le potenzialità ideative, creative e progettuali. Durante le varie attività laboratoriali i bambini hanno utilizzato varie tecniche espressive, materiali, ricercato i temi, espressioni, sperimentato l’importanza e l’efficacia del lavoro in gruppo nel laboratorio di pittura, seppur distanziati secondo la normativa vigente. La fase conclusiva ha previsto il coinvolgimento delle bambine e dei bambini nell’allestimento di una Mostra degli elaborati grafico-pittorici, presso la Galleria Leonardo, e la conseguente verbalizzazione dell’esperienza e delle varie attività del progetto all’Arch. Andrea Cristelli, Presidente della Galleria Progetto Città e Partner del Pon “I Colori della diversità”. Seguendo questo percorso nella Storia dell’Arte le bambine e i bambini hanno messo in campo la loro creatività e realizzato elaborati grafico-pittorici dopo aver simpaticamente conosciuto la Storia dell’Arte e il linguaggio visivo dei Grandi dell’Arte. Utilizzando il linguaggio visivo degli artisti Yayoi Kusama, Vasilij Kandinskij e Jackson Pollock i bambini, sotto la guida dell’Esperto Prof.ssa Angela Saja, hanno dipinto un maxi elaborato nel laboratorio di Arte, presso la Galleria Leonardo della Scuola secondaria Verga, catturati dalle illustrazioni del testo Dante per Gioco: l’Inferno e partecipato così attivamente al Concorso dante 2021 promosso dall’Istituto Comprensivo Capuana guidato brillantemente dalla Dirigente scolastica Dott.ssa Carmela Pino.