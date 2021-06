Il miglior pane d’Italia è quello del messinese Francesco Arena

Il Gambero Rosso premia Francesco Arena con il massimo riconoscimento.

La città di Messina ha uno dei migliori fornai d’Italia. L’Ambasciatore del Gusto Francesco Arena entra nell’olimpo dei panificatori più bravi della Penisola che ogni anno vengono premiati dalla Guida “Pane & Panettieri d’Italia” del Gambero Rosso.

Il nuovo panificio sito in via Tommaso Cannizzaro 137, aperto da soli 7 mesi, conquista i Tre Pani del Gambero Rosso, il massimo riconoscimento assegnato dalla Guida, che è stata presentata oggi a Roma, presso il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo,e trasmessa in diretta streaming.

Soddisfatto e emozionato, Francesco Arena, presente alla premiazione, ha ringraziato tutto il suo team e dedicato il premio al padre Masino Arena, colui che gli ha trasmesso l’amore e la dedizione verso questo lavoro, alla moglie e alle figlie che lo hanno sempre sostenuto e appoggiato nelle sue scelte, anche in quella coraggiosa e determinata di aprire un nuovo panificio, in piena pandemia, in uno dei periodi più difficili della storia di questo Paese, dando lavoro a tanti giovani e investendo nella sua città.

Francesco Arena, terza generazione di una famiglia di panettieri, ha saputo rivoluzionare il mondo del pane a Messina mescolando memoria, storia e tradizione dell’arte panaria con una visione contemporanea e innovativa. La sua missione è stata quella di far comprendere alle persone l’importanza di mangiare un pane sano e buono realizzato con prodotti di qualità.

L’arte della panificazione da diversi anni sta attraversando un momento d’oro e Francesco Arena ha saputo cavalcare l’onda, investendo in qualità e trasformando la sua passione in arte.

Anche l’insegna storica del Panificio Masino Arena nel villaggio S.Agata a Messina è stata premiata dalla Guida di Gambero Rosso che gli ha assegnato Due Pani, confermando il risultato dello scorso anno.

“Sono veramente felice di questo doppio risultato, – ha commentato Francesco Arena – ho sempre creduto che i sacrifici ripagano sempre e ottenere questo riconoscimento al lavoro di squadra fatto in questi anni mi ripaga di tutto, del tempo tolto agli affetti, degli investimenti fatti. Ringrazio tutti i ragazzi dei nostri due panifici che hanno sempre creduto in me e mi hanno sostenuto anche nei momenti di incertezza dovuti al difficile periodo che abbiamo attraversato e che mi auguro ci stiamo lasciando alle spalle. Ringrazio anche i tanti colleghi con cui ci siamo sempre confrontati perché credo che il confronto oggi sia importantissimo per raggiungere risultati e migliorarsi sempre”.

Francesco Arena è giunto a Roma carico di entusiasmo e con un bagaglio pieno di pane di grani antichi, tumminia, russello, nocciole, noci e uvetta che il mastro fornaio messinese ha offerto alla fine della premiazione in occasione della “degustazioni a sorpresa” organizzata dal Gambero Rosso.

FRANCESCO ARENA

Francesco Arena, classe 1976, messinese, è il bakery chef del Panificio di famiglia che a Messina sforna pane da tre generazioni. Fu la nonna Teresa ad aprire l’attività nel lontano 1939. Nel 1970 il padre Masino Arena prende le redini dell’attività che gestisce ancora oggi insieme a Francesco. Una passione trasmessa di padre in figlio e costruita con anni di studio e sacrifici. Per Francesco Arena il panificio, sin da bambino, è stato un parco giochi. Qui comincia i primi esperimenti con le farine. Finiti gli studi, a 20 anni inizia a lavorare nel panificio e a seguire le orme del padre Masino. Il lievito madre e la ricerca di nuove tecniche di produzione diventano la sua passione principale.

Segue il corso di alta formazione per panificatore di CAST Alimenti con Piergiorgi Giorilli, fondatore e presidente onorario del Richemont Club Italia. Da questo momento in poi la produzione del panificio si rivoluziona completamente. Francesco Arena è attento alla scelta delle materie prime e ai presidi slow food e diventa esperto di panificazione con grani antichi siciliani macinati a pietra. Nel 2016 supera l’esame di ammissione al Richemont Club Italia sez. sud e nello stesso anno si iscrive alla facoltà di Scienze Gastronomiche di Messina. Entra a far parte dell’associazione degli “Ambasciatori del Gusto” che unisce esperti enogastronomici, chef cuochi, ristoratori, pizzaioli, sommelier, persone di sala, pasticcieri e gelatieri che attraverso il proprio mestiere si sono distinti nella valorizzazione del patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano. Collabora con aziende e scuole siciliane, dove mette a disposizione di colleghi e studenti le sue conoscenze e competenze nel settore. A febbraio 2019 riceve il premio di “Miglior Fornaio Best in Sicily” dal giornale enogastronomico Cronache di Gusto. Il 26 novembre 2020 Francesco Arena ha inaugurato il secondo panificio nel centro di Messina, in via Tommaso Cannizzaro, a due passi dall’Università centrale di Messina. Si tratta del coronamento di un sogno per il bakery chef cresciuto nel laboratorio di famiglia, tra farine e lievito madre.