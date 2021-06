Come riportato dalla “Gazzetta del Sud”, un teschio e delle ossa sono stati rinvenuti durante un lavoro di movimentazione in zona. I resti umani, recuperati dai Ris, sono in fase di elaborazione della scientifica per risalire all’identità della vittima. Il DNA verrà confrontato con quello di familiari di persone di cui si denuncia la scomparsa da tempo.

I Carabinieri non escluderebbero che i resti umani potrebbero appartenere a vittime di Lupara Bianca.