Barcellona, i resti umani ritrovati potrebbero appartenere a Salvatore Chiofalo

Il cimitero di resti umani rinvenuto nelle ultime ore a Barcellona Pozzo di Gotto potrebbe svelare importanti dettagli sulla scomparsa di Salvatore Chiofalo.

“I ritrovamenti sono avvenuti in contrada Maloto e non in contrada Praga nei pressi del luogo dove è stata ritrovata la carcassa dell’auto bruciata del nostro congiunto” – chiariscono i familiari di Salvatore Chiofalo, scomparso dal 27 agosto 2016 e probabilmente vittima di lupara bianca.

“Stiamo attendendo – aggiungono – i risultati delle operazione dei RIS che stanno elaborando tutte le informazioni scientifiche per risalire all’identità di quella vittima, che pensiamo possa essere il nostro Salvatore”.

Dopo il ritrovamento del teschio avvenuto casualmente dal proprietario del fondo, i familiari hanno setacciato la scarpata fin dove possibile, ritrovando altri resti che saranno esaminati. L’avvocato Giuseppe Lo Presti, legale della famiglia, si sta muovendo di conseguenza.

“Questi ritrovamenti alimentano la nostra speranza, almeno quella di fare luce sull’accaduto” – hanno aggiunto i familiari.