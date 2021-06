Barcellona, il gruppo famiglie adottive rilancia il percorso di formazione “Abbiamo adottato un bambino”

La sala teatro dell’oratorio delle Suore Fma di via Regina Margherita ha ospitato l’incontro conclusivo del percorso di formazione 2020/2021, “Abbiamo adottato un bambino”, organizzato dal gruppo famiglie adottive. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con lo staff formativo composto da suor Marilena Mercurio, dalla psicologa Giusy Picciolo, dall’avvocato Antonella Fugazzotto e dal teologo Giuseppe Scilipoti.

Alla presenza dell’assessore Roberto Molino, che ha portato i saluti ed ha rappresentato l’ amministrazione comunale, le singole professionalità coinvolte, ciascuna per la propria competenza, hanno dapprima fornito un interessante resoconto delle tematiche caratterizzanti la formazione del percorso di questo anno. Contestualmente è stata anticipata la programmazione progettuale per il prossimo anno, che vedrà la nuova collaborazione con l’associazione Aidefad (con la referente della sede siciliana, Tiziana Arcoraci), con l’associazione Miserere di Milazzo (con le responsabili Serena Vernole e Mafalda Cambria ) e con la dott.ssa Anna Rizzo, esperta informatica , già coinvolta nella trattazione per il gruppo delle tematiche riguardanti l’uso adeguato dei dispositivi digitali, a fronte dei pericoli insiti la rete.

Nella seconda parte dell’incontro le famiglie hanno dato il benvenuto alle nuove coppie che da quest’anno entreranno a far parte del gruppo, prima di un interessante confronto alimentato da domande e testimonianze dei partecipanti all’incontro.

Le immagini di alcuni momenti dell’incontro conclusivo del progetto “Abbiamo adottato un bambino”